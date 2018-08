Identifiquen per primera vegada a Espanya un mosquit asiàtic transmissor de malalties

Els entomòlegs del programa Mosquito Alert, una apli que permet als ciutadans alertar de la presència de mosquits, han identificat per primera vegada a Espanya la presència del mosquit d'origen asiàtic 'Aedes japonicus', que és capaç de transmetre malalties com el virus del Nil Occidental. El mosquit va ser localitzat a partir d'una fotografia que un ciutadà va enviar a principis de juny, des de la zona de Siero (Astúries), a l'aplicació d'aquest projecte de ciència ciutadana, que impulsa la Fundació Bancària La Caixa.

La troballa va ser avaluada pels entomòlegs de Mosquito Alert, membres de la Universitat de Saragossa i responsables del projecte de vigilància entomològica del ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Després de rebre la primera notificació es va demanar a la persona que enviés per correu exemplars adults i larves, amb els quals es va confirmar la sospita, segons el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat de Barcelona (UB), que participa en el programa.

Posteriorment es va fer una inspecció de camp al lloc de la troballa. El responsable de l'equip d'entomòlegs de Mosquito Alert, Roger Eritja, ha assegurat que aquesta espècie de mosquit "podria estar establerta en una àrea que pot ser molt més àmplia, tot i que faran falta més estudis per confirmar-ho". El que genera "màxima preocupació" de l'arribada del mosquit 'Aedes japonicus' és que, "a banda de les molèsties de les picades, semblants a les d'altres mosquits, té la capacitat de transmetre diversos virus", segons el CREAF.

540x306 Focus de cria on es van trobar els mosquits a Astúries / CREAF Focus de cria on es van trobar els mosquits a Astúries / CREAF

Tot i això, els experts i les autoritats han apuntat que ara mateix "el risc que aquest mosquit pugui transmetre malalties de manera autòctona a Espanya és molt baix". "Cal tenir en compte que el risc de transmissió de malalties depèn de la quantitat de mosquits presents i de si el virus està circulant entre la població", i actualment la quantitat de mosquits d'aquesta espècie asiàtica no es considera "gaire elevada i tampoc es donen les altres condicions a Astúries", ha explicat Eritja.

Si el virus entra al cervell, pot ser mortal

El virus del Nil Occidental és una malaltia infecciosa i les persones que el contrauen no solen tenir símptomes o presenten símptomes lleus, però si el virus entra al cervell, pot ser mortal, perquè causa una inflamació d'aquest òrgan. Mosquito Alert ha animat les persones d'Astúries i comunitats limítrofes a descarregar-se l'aplicació i col·laborar activament amb els estudis de delimitació, per enviar tantes imatges de mosquits com puguin.

"Aquesta troballa demostra una vegada més la utilitat de la plataforma Mosquito Alert com a eina de vigilància precoç de mosquits invasors", ha recordat el director del projecte, Frederic Bartumeus.