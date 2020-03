Igualada continuarà aïllada de la resta de Catalunya

L'evolució del coronavirus és imprevisible, com ho són les mesures que es prenen, però el Govern mantindrà l'aïllament a Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena al marge del que passi a la resta de Catalunya. Fonts del departament d'Interior diuen que la restricció a la conca d'Òdena continuarà encara que es confini tot el país, per frenar l'expansió del brot del virus en aquesta zona. De fet, el confinament que la Generalitat vol fer al conjunt de Catalunya seria perimetral: un tancament a les carreteres frontereres i als aeroports, els ports i el transport ferroviari. Un dispositiu que seria complementari a l'operatiu que els Mossos d'Esquadra ja fan des d'ahir a la mitjanit a Igualada i als tres altres municipis fins a nou avís.

De fet, la policia va explicar que es preparava per al confinament de Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, va assegurar ahir que el dispositiu d'un tancament global seria més senzill per a la policia que tenir diversos confinaments simultanis com el que es fa a la conca d'Òdena. En la restricció a Igualada i a les tres altres poblacions hi participen 106 agents per controlar que es compleix. Segons Sallent, si l'aïllament és a tot el país no cal un desplegament d'efectius tan gran com el que es necessitaria per a diferents confinaments locals.

La mesura a la conca d'Òdena no s'havia fet mai a Catalunya. En una entrevista a l'ARA, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va assegurar ahir que la restricció s'havia viscut amb "una certa normalitat". Tot i això, el primer dia del confinament va deixar alguns incidents, va admetre Castells. Per exemple, es va haver de parlar amb els Mossos per garantir que els pacients de fora del perímetre que fan tractaments a l'Hospital d'Igualada poguessin arribar al centre sanitari. Pel que fa al subministrament de menjar, l'alcalde va dir que havia fet un decret per permetre que els camions que porten aliments puguin entrar a la ciutat les 24 hores del dia, perquè la normativa habitual ho limita. "Els aliments estan garantits", segons Castells.

765 identificats

L'alcalde va insistir que un confinament vol dir que "no pot entrar ni sortir ningú", però va reconèixer que els veïns que eren fora de la ciutat –perquè estaven de viatge– podran entrar tot i que després "segur" que no podran sortir. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va informar que abans que es fes el tancament a Igualada i als tres altres municipis –en la franja que es va donar per marxar de la zona si no es residia a cap de les poblacions– van sortir amb vehicles 765 persones que es van identificar per conèixer "la seva traçabilitat".

Un altre dels incidents del primer dia va ser per als que viuen a la conca d'Òdena i treballen fora o per als que són de fora i treballen a la zona confinada. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va explicar que els treballadors afectats no havien d'anar als centres de salut a demanar la baixa per no col·lapsar l'atenció sanitària i que es tramitaria per una altra via. La restricció també es va aplicar al transport públic perquè els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) no s'aturen a les tres parades del perímetre ni funcionen els serveis de busos.