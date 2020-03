Infermeres d'Igualada avisen que "el pitjor encara ha d'arribar"

Dues dades posen de manifest l'emergència sanitària que viu Igualada: dels 72 professionals sanitaris que tenen coronavirus a Catalunya, 41 són a la conca d'Òdena, i de les 12 morts que hi ha hagut a Catalunya, 7 s'han produït a l'Hospital d'Igualada, quatre de les quals en les últimes 24 hores. És allà on es va detectar a mitjans de la setmana passada un brot de coronavirus que ha obligat a confinar 70.000 persones. Però professionals que treballen en aquest centre hospitalari avisen que "el pitjor encara ha d'arribar": el nombre de pacients que empitjoren i necessiten cures intensives cada cop és més gran i, com ja han anat advertint els experts aquesta setmana, és ara quan es pot produir un coll d'ampolla i la pressió assistencial pot ser màxima.

"Arribarem on arribarem amb els recursos que tenim. Sabem que morirà més gent", admet la Sandra, una infermera de l'Hospital d'Igualada que prefereix mantenir l'anonimat. No és que faltin metges –l'hospital diu que té "una borsa de voluntaris suficient"–, sinó recursos per atendre els malalts que empitjoren. Per exemple, els sis respiradors que hi ha a la Unitat de Cures Intensives (UCI) ja estan tots ocupats. I, tot i que molts dels ingressats estan estables, a l'hospital saben que caldrà intubar-ne molts. Com va passar a Itàlia i han avisat alguns metges de Madrid, també a Igualada caldrà començar a destinar el material que hi ha a qui té més probabilitats de supervivència. "Estem assumint i ens estem mentalitzant que no tothom tirarà endavant. Primer va ser un boom de casos entre els sanitaris i ho hem anat paint. Ara alguns dels positius estan complicant-se. Farem el que podrem. No podrem salvar tothom", diu. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va preveure aquest cap de setmana que la xifra de víctimes mortals podria créixer.

La Violeta –nom fictici– també és infermera a l'hospital i també admet, amb resignació, que venen setmanes complicadíssimes: "En dos dies he canviat el xip. No podem venir a treballar i patir. Jo hi vaig i faig el que puc, però hem d'assumir que hi haurà molta gent que no se'n sortirà. Són persones molt grans i d'altres que no ho són tant però que tenen molta patologia prèvia. "Com a infermeres, intentem donar suport i confort a la persona que està morint. I que està morint sola, això és el que més m'impacta. El cap fa una autodefensa, perquè és més fàcil assumir una mort així que la mort d'algú jove", explica.

La comprensió dels pacients

Des que es va detectar el focus de Covid-19 a Igualada i van tancar els quiròfans i les consultes, moltes infermeres s'han recol·locat a planta, on molts dels ingressats són per Covid-19. També s'habilitaran altres zones de l'hospital per fer front a l'augment de casos que es preveu en els pròxims dies. Tant la Sandra com la Violeta agraeixen la comprensió dels pacients. "Vaig marxar divendres de l'hospital al·lucinada, perquè ells estan tranquils, i potser eren les 14 h i el doctor no havia passat per l'habitació", diu la Sandra.

El caos, expliquen, es va produir els primers dies. "Entraves a l'habitació d'un contagiat amb l'equip de protecció, que fa suar moltíssim, i en sorties i t'havies de canviar i netejar segons marca el protocol, per després entrar en una altra habitació d'algú que no sabies si estava contagiat", recorda una de les infermeres. "Ara ja s'han agrupat tots els Covid-19 i ja ho tractem tot com si fossin coronavirus", afegeix la Sandra. Ni ella ni la Violeta s'esperaven un brot com el que ha passat a l'hospital. "Ens van ensenyar uns protocols, però s'ha desbordat tot tant que no serveixen de res", diuen. I alerten que pot anar a més: "Tot el que entra a Urgències són Covid-19".

Però enmig d'una situació complicada sempre hi ha notícies per a l'esperança. "Estem treballant molt en equip. Jo no havia anat mai a planta, i tothom es cuida molt. Els metges, les infermeres, els zeladors. Tothom s'ajuda", explica la Sandra. La Violeta ho corrobora: "Els dos primers dies estava col·lapsada, però el tercer vaig sortir fins i tot contenta, perquè hi ha tanta gent que està ajudant... Els metges, però també els camillers i les senyores de la neteja, que estan a primera línia". Tant és així, que molts dels sanitaris que estan pendents dels resultats de les proves de Covid-19 perquè han estat en contacte amb contagiats només esperen que siguin negatives, però per poder tornar a treballar aviat. "La gent no pateix per si agafa ella el Covid-19, sinó per ser un menys a l'hospital", diu la Sandra. Per això la Violeta, que hi ha hagut dies que s'ha trobat "anímicament exhausta", demana a tothom, especialment als ciutadans de la conca d'Òdena, que es quedin a casa: "Sortia de l'hospital i veia gent al carrer i pensava: «No seran conscients de què passa fins que no arribi a casa seva? »"