Investiguen l'expulsió dels policies allotjats en hotels de Pineda de Mar, després de l'1-O

Un jutjat d'Arenys de Mar investiga l'expulsió de 496 agents de la Policia Nacional de dos hotels de Pineda de Mar, després de les càrregues policials de l'1 d'octubre. La jutge ha admès a tràmit la querella de la fiscalia de delictes d'Odi acusa tres tinents d'alcalde del PSC, una regidora d'ERC -a l'oposició- i el cap de la policia local de Pineda de coaccionar els responsables dels dos establiments perquè fessin fora els agents.

La jutge ha acordat citar a declarar els responsables municipals, la regidora a l'oposició i el cap de la policia local -tot i que encara ho ha data per la compareixença- juntament amb els responsables dels hotels i altres testimonis.

Amenaça de represalia

Segons la querella del fiscal, els tres tinents d'alcalde, la regidora d'ERC i el cap de la policia local es van posar d'acord per "amenaçar" el director dels dos hotels -que eren de la mateixa cadena- aprofitant "l'autoritat que representaven" per aconseguir que fessin fora els agents dels establiments. El fiscal explica que els querellats es van presentar en un dels hotels "de manera irregular" i "sense cita programada", van exigir al responsable de l'hotel que fes fora els policies i quan aquest s'hi va negar el van fer trucar al gerent de la cadena hotelera. Qui s'hauria posat al telèfon hauria estat el tinent d'alcalde d'Urbanisme, que hauria "advertit en to amenaçador" al gerent que "havia de fer fora aquests clients sí o sí" i que si no ho feia "li tancaria l'hotel l'endemà i estaria tancat durant cinc anys".

"Impulsat pel temor a possibles i creïbles represalies", el responsable de la cadena hauria acabat redactant una carta exposant que "després de la reunió amb responsables de l'Ajuntament de Pineda es veien obligats, sota amenaça de tancar-nos els hotels durant cinc anys, a desallotjar el contingent de Policies Nacionals dels dos hotels" abans de les quatre de la tarda del 3 d'octubre. L'endemà, segons la fiscalia, la primera tinent d'alcalde i una altra regidora van tornar a l'hotel i van exigir als responsables dels establiments que signessin un document desmentint les "pressions" municipals, conscients de la polèmica que s'havia generat. Tot i que ells s'hi van negar, el fiscal explica que el consistori va acabar distribuint igualment el comunicat.