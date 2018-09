El mosso acusat de gravar companyes al vestidor: “No ho podré justificar mai i me’n penedeixo”

Un mosso d’esquadra acusat de gravar durant mesos 17 companyes que es canviaven al vestidor femení de la comissaria de Badalona amb una càmera oculta en una motxilla ha admès els fets al judici i ha demanat perdó. “No ho podré justificar mai i me’n penedeixo”, ha dit l’home responent a preguntes de la seva defensa.

L’agent, que ha canviat de comissaria però continua en actiu, s’enfronta a una pena de presó de quatre anys i una petició d’inhabilitació total per part de l’acusació particular que representa les 17 víctimes. Les policies han assegurat al judici que s’havien sentit “traïdes” i “humiliades” pel policia i han deixat clar que no volien "tornar a treballar amb ell”.

“Estava passant per un moment personal complicat. Tenia un full de servei de 21 anys impol·lut i el que vaig fer m’indigna a mi i és indignant pel cos que represento”, ha dit l’home, que no ha justificat per què va gravar les companyes. Tot i admetre els fets, ha negat que s’aprofités del seu càrrec com a mosso per poder fer les gravacions, un dels punts que argumenta l’acusació particular per demanar la seva inhabilitació total.

Les 17 víctimes han definit els fets d’”humiliació”. “Et sents traïda, perquè havíem compartit hores de patrullatge, i em preocupava quin ús hauria fet de les imatges”, ha assegurat una de les agents. “Em dol perquè era un amic”, ha explicat una altra.

Algunes de les mosses també han explicat que després de saber que les havia gravat van entendre alguns dels comentaris que els havia fet l’home. “Un dia em va dir que estava molt prima, i mentre m’ho deia somreia. Ara veig que es reia de mi a la meva cara”, ha dit una de les agents. També han parlat de “desprotecció” i de vulneració de la seva “intimitat”.