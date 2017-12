Jutgen un veí de Tossa de Mar acusat de distribuir més de 6.500 arxius de pornografia infantil

L'Audiència de Girona ha jutjat un veí de Tossa de Mar (Selva) acusat de distribuir més de 6.500 arxius de pornografia infantil, entre els quals hi apareixien nadons, que compartia amb altres usuaris a través d'un programa per a l'intercanvi d'arxius per internet.

La policia li va trobar fins a 600 vídeos i 6.000 imatges amb contingut sexual en què apareixien nens i nenes de diferents edats en posicions eròtiques. La fiscal ha subratllat que algunes de les imatges eren especialment cruentes, perquè els nadons arribaven a aparèixer lligats de mans i peus mentre persones adultes abusaven d'ells.

Els fets es remunten al maig del 2014, quan la policia va arribar fins a l'acusat en el marc d'una investigació que es va estendre a diferents punts de l'Estat.

Durant la seva declaració, el processat ha assegurat que desconeixia l'existència de les fotografies i els vídeos perquè aleshores vivia amb el seu pare i el seu germà, i eren ells els qui feien servir l'ordinador des d'on es va descarregar el material pornogràfic.

El ministeri fiscal no ha donat "cap credibilitat al relat" i demana 9 anys de presó i 8 més de llibertat vigilada per a l'acusat. La defensa, exercida per l'advocat Carles Monguilod, en demana l'absolució, ja que considera que "hi ha una clara falta d'acreditació de l'autoria dels fets".