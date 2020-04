JxCat demana explicacions a Ada Colau pels incidents i robatoris a l'espai per als sensellar de la Fira de Barcelona

El grup municipal de JxCat ha presentat una bateria de preguntes al govern d'Ada Colau per conèixer la gestió de l'equipament per als sensellar que s'ha habilitat a la Fira de Barcelona durant la crisi del coronavirus. A més, també ha reclamat que comparegui el seu responsable polític a la pròxima Comissió de Drets Socials. La reacció del partit arriba després que l'ARA publiqués aquest dimecres unes imatges de l'interior en què es veu com els vigilants de seguretat privada escorcollen els usuaris amb detectors de metalls, i també discussions a crits entre els allotjats.

El portaveu i la regidora del Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament, Jordi Martí i Neus Munté, han recalcat, en un comunicat, que les entitats que treballen amb els sensellar van aconsellar a l'Ajuntament de Barcelona que habilités "diversos espais d'emergència amb un nombre reduït de places, repartits entre els diferents barris de la ciutat i adaptats a les necessitats de les persones que viuen al carrer, tenint en compte la seva realitat i problemàtiques associades”.

De fet, l'assessor de la tinença d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Sales, va reconèixer que a la Fira hi ha hagut robatoris i expulsions, que l'equipament és un simple pedaç i que l'única solució de veritat seria garantir a tota aquesta gent l'accés a un habitatge, però que estem enmig d'una pandèmia. "Trobar un espai era el més fàcil. El que era difícil era disposar de prou professionals per atendre tanta gent i organitzar tota la intendència", va argumentar. "Separar-los en espais més petits ho hauria fet impossible i la Fira era l'única solució", va assegurar.

Un dels usuaris allotjat a la Fira, Flavio González, va relatar que hi ha baralles constantment: "A la cua del menjar, pel tabac... I ara han posat una tele i també hi ha baralles pel canal que vol veure cadascú". Ara bé, va admetre que, per a ell, el pitjor són els robatoris. "A la nit s'ha de dormir amb un ull obert, perquè si no t'ho roben tot: el mòbil, els cigarrets, els diners o fins i tot la roba i les vambes que ens dona la Creu Roja". De fet, alguns sensellar han sigut expulsats precisament per això, però, segons González, els problemes continuen.