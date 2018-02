L'Ajuntament limita els establiments turístics a Sant Antoni amb un nou Pla d'Usos

Més limitacions, aquest cop al barri de Sant Antoni, a l'Eixample. La reforma del mercat de Sant Antoni i el projecte de pacificació dels carrers de l'entorn han posat en guàrdia al govern municipal, que tem que el procés de gentrificació que ja viu el barri s'intensifiqui encara més. El govern d'Ada Colau ja va deixar de donar llicències a la zona el febrer de l'any passat i, durant tot aquest temps, ha analitzat la zona fins a tenir prou informació per elaborar un nou Pla d'Usos, que se suma als que ja hi ha en altres barris de Gràcia i Ciutat Vella.

El nou pla d'Usos, que s'ha aprovat de manera inicial, delimita una zona de protecció, que s'obre com un triangle des de la plaça Espanya i afecta a les illes de cases que hi ha per sota Gran Via de les Corts Catalanes i fins al Paral·lel. La zona de protecció s'acaba a la ronda de Sant Antoni i Sant Pau, just on comença Ciutat Vella i, per tant, on ja hi ha vigent un altre Pla d'Usos. En tota aquesta zona ja no es podrà obrir cap negoci de jocs d'atzar (inclosos salons de joc i màquines recreatives; bingos, i casinos de joc), ni establiments que tinguin màquines expenedores d'aliments, ni els establiments que tot i no tenir la categoria hotelera, ofereixen allotjament fraccionat en el temps, és a dir els “meublés”.

A més, dins de la zona delimitada, també hi haurà restriccions per obrir altres tipus d'establiments. Abans de donar llicències noves, es tindran en compte les amplades de les voreres i dels carrers i la densitat i distància entre establiments. Com més locals hi hagi i més petit sigui el carrer, més gran són les limitacions. El tipus de locals afectats per aquestes restriccions són els bars, restaurants, orxateries, botigues de plats preparats, de degustació, supermercats de més de 150 metres quadrats, etc.

L'Ajuntament reconeix que la zona ja pateix una "alta saturació molt per sobre de les necessitats intrínseques dels residents" i adverteix que pot anar a més "en les possibilitats que els projectes que s’estan consolidant en aquest barri", en referència a la reforma del Mercat de Sant Antoni (que ha costat 70 milions d'euros) i el procés de pacificació.