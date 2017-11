L’Estat veta la projecció exterior del Port de Barcelona

Estava anunciada des de l’any passat, però finalment cap representant de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) no se sumarà a la missió comercial que el Port fa, des d’aquest dissabte i durant tota la setmana que ve, a l’Argentina i l'Uruguai. Hi participaran només empresaris de la comunitat portuària. El motiu: la notificació verbal que l’APB va rebre de la secretaria de Foment per demanar que no es participés en la missió perquè el ministeri d’Exteriors no vol promoció catalana a l’exterior. Així ho han explicat a l’ARA fonts portuàries, que asseguren que no hi va haver cap intent de cenyir les intervencions dels representants institucionals a l’àmbit econòmic -i deixar de banda el debat polític-, sinó que directament es va comunicar que no s’admetia la participació de representants de l’APB. La missió, doncs, tira endavant però sense cap representació institucional de l’entitat que l’organitza.



Aquest havia de ser el dinovè any que es muntava una missió comercial, liderada per l’APB, amb la comunitat portuària (consignataris, navilieres, exportadors i importadors, etc.). La de l’any passat va ser la primera que es feia amb doble destí, a Panamà i Cuba, i el president de l’entitat, Sixte Cambra, en va fer un balanç molt positiu i va anunciar, ja el novembre de l’any passat, que aquest 2017 els destins escollits serien l’Argentina i l'Uruguai. La situació política, però, ha obligat a alterar els plans de l’APB, que feia mesos que preparava aquesta missió.



Tot i que el Port de Barcelona té un consell d’administració propi, depèn de Puertos del Estado, que, al seu torn, depèn de la secretaria de Foment, que és qui ha comunicat de manera no oficial que el govern espanyol rebutja que es facin activitats com la missió programada per a aquests dies a Sud-amèrica. Al consell d’administració del port hi ha representació del govern espanyol, la Generalitat i l’Ajuntament, i l’acord vigent és que és el Govern qui nomena el president. En aquest cas, Cambra, que ho és des de l’any 2011 i que va exercir com a senador de Convergència i Unió –tot i que no va arribar a militar en cap dels dos partits de la coalició.



La missió, que comença demà, té una agenda atapeïda en ciutats com Buenos Aires i Montevideo i la programació es manté tot i que s’hagi prohibit la participació de cap representant de l’Autoritat Portuària perquè les empreses participants han decidit tirar-la endavant pels bons resultats que creuen que donen aquestes trobades i pel fet que els actes ja estaven agendats.



La missió de l’any passat va comptar amb la presència dels consellers de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull –actualment empresonat–, i el llavors conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, així com amb la participació dels directors generals i secretaris dels dos departaments, els cònsols i l’agència Acció.



En total, es van celebrar 148 reunions i el Port de Barcelona va signar un conveni amb la secretaria de Competitivitat i Logística de Panamà per col·laborar en la potenciació del comerç electrònic i en la millora de la gestió de processos.