Laia Ferrús: “Se’ns demanava donar classes amb aptituds que no teníem ”

Fa un any i mig, alguns estudiants d’educació infantil i primària van detectar que per ser bons professors calia molt més que un temari i que la facultat no acompanyava el ritme dels canvis al món ni aconseguia posar en contacte els diferents actors de la comunitat educativa. Així va néixer l’associació Aprenent x Educar, de la qual és membre Laia Ferrús, que atén el diari pocs minuts abans de reunir-se amb el director del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF), Miquel Martínez, per comentar els nous canvis en el model educatiu.

Quines són les principals mancances que vau trobar per formar-vos com a professors?

No era una qüestió només de continguts, sinó també d’actitud. Trobem molta passivitat. Se’ns demanava començar a donar classes amb unes aptituds que no teníem. Falta aprendre a aprendre, més pensament crític, acompanyament emocional que es transmeti als infants, empoderament personal i que es parli de certs temes, com la sexualitat o la diversitat sexual, les noves tecnologies o l’ecoeducació.

I en què consisteixen els vostres intents de millora?

Nosaltres no anem contra la universitat. Estem canviant una mica el nostre mètode perquè en un principi convocàvem moltes xerrades de referents a les quals la gent venia, però després se n’anava a casa i tampoc hi havia debat, que era just del que ens queixàvem de l’educació. Ara intentem anar més cap al debat, tant a porta tancada com obert a altres sectors, perquè tenim una educació que ens aïlla molt, i ens falta crear més xarxa en tota la comunitat.

Heu generat canvis concrets?

Sí. Per exemple, un professor que va venir a les nostres xerrades va qüestionar la seva bibliografia perquè no incloïa perspectives de gènere.

Com valoreu els canvis proposats pel MIF?

En primer lloc, estem molt contents que se’ns hagi escoltat i es compti amb la nostra opinió. Els canvis en el pla docent, les estructures i el personal semblen importants, però caldrà veure si la pràctica es correspon amb la teoria.

Com és l’educació en la qual t’agradaria treballar?

Més viva, comunitària i allunyada de la passivitat i de la immediatesa.