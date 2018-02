L’alcaldessa de Badalona va per sorpresa a la visita de Dolors Montserrat a Can Ruti per retreure-li el 155

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, s’ha presentat per sorpresa aquest dilluns a la visita que ha fet la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, a l’Institut de Recerca de Can Ruti. Sabater no hi havia estat convidada, però s’hi ha personat igualment per retreure a Montserrat els efectes que té per a la ciutat l’aplicació de l’article 155. Segons l’alcaldessa, l’actual situació té “retinguts” 2 M€ del Consorci Badalona Sud per a projectes socioeducatius. “No poden passejar-se pel territori aparentant normalitat, quan estem patint tants greuges”, ha dit en una piulada. La ministra, per la seva banda, defensa que l’Estat està fent una gestió “rigorosa” de tots els assumptes que hi ha sobre la taula i preveu que el cas del Consorci badaloní pugui passar pel consell de ministres aquest divendres.

No poden passejar-se pel territori aparentant normalitat, quan estem patint tants greuges. Han intervingut la institució però no han assumit la seva responsabilitat, per facilitar-ne la gestió. No contesten a les peticions per convocar reunions, bloquegen i a sobre ens castiguen. https://t.co/aZBoYmZIp9 — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 19 de febrer de 2018

Montserrat ha detallat que l’expedient del Consorci Badalona Sud va arribar al ministeri procedent del departament de Salut el 19 de gener i que ara s’estan “seguint tots els tràmits” amb la previsió que pugui passar aviat pel consell de ministres.



La ministra no ha volgut polemitzar amb Sabater, al contrari del que va passar divendres passat amb el delegat del govern espanyol, Enric Millo, que va titllar l’alcaldessa d’“intolerant”. Montserrat assegura que les relacions institucionals que té el govern espanyol amb la resta d’institucions és “cordial i de respecte”.



Amb tot, però, l’alcaldessa de Badalona assegura que la intervenció de la Generalitat “bloqueja” i “castiga” els ciutadans perquè, segons diu, l’Estat no ha assumit la seva “responsabilitat de gestió: “L’aplicació del 155 es va fer amb una clara voluntat de repressió ideològica, però després no han calculat les conseqüències administratives que comporta”.