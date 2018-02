Lamela investiga Trapero per sedició per l'1-O i el cita a declarar divendres

Josep Lluís Trapero haurà de tornar a comparèixer davant Carmen Lamela a l'Audiència Nacional, la magistrada que instrueix la causa per sedició contra ell i contra la intendenta Teresa Laplana pels fets del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia. Concretament, aquest divendres a les 9h del matí. Ara Lamela l'encausa també pel mateix delicte pel referèndum de l'1 d'octubre, en el qual els Mossos d'Esquadra haurien actuat amb "passivitat", segons va denunciar el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial de l'1-O.

De los Cobos va comparèixer com a testimoni dimecres passat davant Lamela i va parlar del paper de la policia catalana durant la votació, per bé que la causa es va obrir per les concentracions del 20 i 21 de setembre a la Rambla Catalunya. La inculpació de De los Cobos ha fet que ara Lamela entri en el referèndum i evoqui un relat exactament igual que el que s'investiga al Tribunal Suprem contra els membres del Govern de Carles Puigdemont, els membres de l'anterior mesa del Parlament, els líders de la societat civil independentista i d'altres representants de les formacions polítiques vinculades al Procés. En la seva interlocutòria, Lamela utilitza el document Enfocats decomissat al domicili de Josep Maria Jové per descriure el suposat entramat que perseguia la independència de Catalunya.

La jutge de l'Audiència, en la justificació de la imputació de Trapero, destaca que la "total inactivitat" dels Mossos durant l'1-O i assegura que la conducta del cos català es va "emmascarar sota els principis de la proporcionalitat, la congruència i l'oportunitat". A més, Lamela remarca que les comunicacions en el si dels Mossos durant la jornada de votació era "lenta" i que els recursos de BRIMO i ARRO van ser "deliberadament infrautilitzats".

També divendres està citat -com a testimoni- l'actual cap dels Mossos, Ferran López, que era el número 2 del cos quan Trapero era major. López ja va comparèixer com a testimoni a l'Audiència Nacional pels fets del 20 de setembre i va corroborar el relat de Trapero. A més, López també haurà de comparèixer al Suprem dilluns que ve en la causa per rebel·lió.

La designació de De los Cobos

En aquesta nova onada de diligències practicades, Lamela sol·licita a la secretaria d'Estat de Seguretat que remeti informació sobre la designació de Pérez de los Cobos com a coordinador del dispositiu policial de l'1-O. Lamela vol saber quines responsabilitats tenia encomanades per complir la instrucció del TSJC d'aturar el referèndum. La jutge també sol·licita als Mossos la identitat de les persones que van comunicar les pautes d'actuació durant l'1-O, la dels caps de la BRIMO i l'ARRO que estaven de servei i la composició i funcionament de la cadena de comunicació interna del cos. A més, reclama a la Guàrdia Civil que faciliti informació dels agents de Mossos que suposadament van fer tasques de contravigilància als cossos i forces de seguretat de l'Estat.