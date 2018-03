L’avinguda de Roma serà un gran parc

“L’avinguda de Roma serà el Central Park de l’Esquerra de l’Eixample”. El repte el va confirmar amb fermesa Francesc Magrinyà, el conseller tècnic de BComú a l’Eixample, en l’última sessió del consell de barri. La idea, que fa mesos que és damunt la taula de l’equip de l’alcaldessa, Ada Colau, és convertir aquest gran espai “gris” de la ciutat en un nou pulmó amb predomini del verd, que sigui un lloc paradigmàtic del projecte d’anar guanyant eixos verds al conjunt de la densa trama de l’Eixample. La previsió amb què es treballa és deixar fet, ja durant aquest mandat, el projecte executiu per reformar aquesta via des del carrer Urgell fins al carrer Tarragona, i que les obres puguin començar el mandat vinent.

El govern municipal confia a començar les obres per la banda que queda més a prop de Sants, on no s’ha fet cap millora, i acabar arranjant també la zona que sí que es va reformar fa alguns anys entre els carrers Urgell i Viladomat per deixar enrere l’actual aspecte de plaça dura. “Volem passar del gris al verd”, remarca Magrinyà. El projecte es treballarà amb les entitats de la zona per acabar de definir com ha de ser el nou parc, com confirmen fonts municipals, que asseguren que encara no hi ha un calendari tancat. De moment, els que ja han començat a posar verd de manera efectiva a l’avinguda de Roma són els alumnes de cinquè i sisè de l’Escola Els Llorers que, de la mà del projecte Aula Viva i de l’Associació Jardins d’Emma, ja n’estan plantant. Aquest projecte surt dels pressupostos participatius de l’Eixample, que va escollir com a iniciativa prioritària millorar el verd urbà des de les escoles i ja ha començat a implantar propostes d’horticultura a l’avinguda, en el tram que queda entre els carrers Borrell i Viladomat. Ja han construït el que han batejat com la “farmaciola urbana” en un dels parterres, on han cultivat, per exemple, romaní i julivert. Ara el repte és fer un viver de llavors i després un gran hort en forma de vaixell, que es quedarà al bell mig de l’avinguda de Roma. Aquesta iniciativa també preveu aixecar una estructura que serà una mena de piràmide amb forats per on es podrà veure el futur parc, com remarca Martí Ardanaz, de l’Associació Jardins d’Emma, que coordina el projecte.

540x306 L’avinguda de Roma serà un gran parc L’avinguda de Roma serà un gran parc

Implicació veïnal

Ardanaz, que és arquitecte, destaca que la importància de la iniciativa no és només guanyar verd als espais lliures de la ciutat -com escocells i parterres-, sinó també repensar-la de manera cooperativa i implicant els nens en el redisseny: “La gràcia és que el futur parc el fem entre tots, que no ens el trobem fet i que no tinguem res a dir en el que hi passa”. Un dels reptes de l’equip de govern és alliberar espai per als vianants i guanyar metres quadrats de verd en la densa trama de l’Eixample. Es treballa en la pacificació de carrers com Consell de Cent, que podria ser el primer eix cívic horitzontal de la trama, i també en la possibilitat d’allargar la pacificació del carrer Borrell, que es farà en el marc de la superilla de Sant Antoni, més amunt de la Gran Via.

Realitat virtual per veure canviar l’Eixample

El projecte de restar protagonisme al vehicle privat a l’Eixample avança. La idea és teixir una xarxa d’eixos cívics que no permetin trànsit de pas. És el que es farà, per exemple, al carrer Borrell en el marc de la superilla de Sant Antoni. El repte, a curt termini, és treure cotxes del carrer Consell de Cent perquè es converteixi en el primer gran eix horitzontal d’aquesta trama. El projecte començarà a l’altura del carrer Borrell, al voltant de Germanetes. L’Ajuntament està tancant amb la UPC una col·laboració per poder fer servir ulleres de realitat virtual perquè els veïns puguin veure els canvis previstos.