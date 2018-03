L’independentisme busca desbancar Colau

La batalla per Barcelona torna a prometre emocions. I ja té garantits nous protagonistes. Quan falta poc més d’un any per a les eleccions municipals, el mapa polític de la ciutat viu la seva particular sacsejada. Si abans dels últims comicis el nom d’Ada Colau va saltar a l’esfera pública per posar en dubte un segon mandat que CiU semblava tenir garantit, ara les forces independentistes tramen estratègies per intentar desbancar els comuns, que veuen en una possible aliança entre el PDECat i ERC la seva principal amenaça. De moment, els republicans tornaran a presentar avui Alfred Bosch com a candidat, després que hagi sigut l’únic aspirant a les primàries del partit, i el PDECat escollirà el seu alcaldable entre Neus Munté i Carles Agustí. Paral·lelament, ja hi ha sectors al partit que treballen per traslladar a la capital catalana la fórmula provada a la Generalitat i crear un Junts per Barcelona. Ja es busquen independents per reforçar la candidatura.

Però avui un nou actor es feia un lloc en aquest escenari: el periodista i filòsof Jordi Graupera, que es postula per aglutinar sensibilitats independentistes i donar cos a una nova confluència. La proposta, que encara no s’ha concretat, podria reproduir l’esquema que van aplicar els comuns amb l’eix d’esquerres per assaltar l’Ajuntament, però posant ara l’eix sobiranista al centre.

Graupera té previst presentar el seu projecte per a Barcelona en una conferència el 20 de març a la Universitat de Barcelona. De moment, no ha donat detalls de quin tipus d’iniciativa planteja però sí que ha deixat clar que pivotarà al voltant de la idea de capitalitat i que busca construir-la de manera coral. La convocatòria és per presentar el seu projecte i escoltar propostes. L’espot que ha llançat per publicitar la conferència insisteix en la idea que davant l’actual “deriva autoritària”, Barcelona ha de ser “la capital de la llibertat”. L’espot remarca que a la ciutat hi ha mig milió de votants a favor de fer de Barcelona una capital de república, si es tenen en compte els resultats del 21-D, i que, en canvi, BComú governa gràcies a 170.000 vots, en una clara al·lusió a sumar.

Demòcrates, que actualment té un únic regidor a l’Ajuntament, Gerard Ardanuy, també té com una de les seves principals línies programàtiques la capitalitat de Barcelona i té previst fer les seves primàries els pròxims mesos. La formació té clar que concorrerà a les municipals però és pròxima a les idees que defensa la nova iniciativa que encapçala Graupera. No és gens descartable, ara mateix, que es pugui sumar a una eventual confluència.

ERC, al seu torn, encara la campanya reforçada per les últimes enquestes, que la situen en el cos a cos amb BComú. La formació ja té clar que serà Alfred Bosch qui tornarà a optar a l’alcaldia. La idea d’una possible confluència no sembla situar-se ara en l’horitzó dels republicans, que ja fa setmanes que es presenten com l’alternativa a Colau. Ahir mateix el president del partit, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, signaven una carta en què advertien que calia aconseguir sumar més gent a la causa republicana, i Joan Tardà animava diumenge, en un article a El Periódico, a bastir aliances amb els comuns i el PSC. Tot i aquests moviments, els republicans semblen lluny d’una gran aliança independentista a Barcelona.