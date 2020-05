Platja per a gent gran o per a famílies amb nens, la proposta de Lloret davant la pandèmia

Un dels sectors més afectats per les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus és el turístic: fa dos mesos que no poden obrir els establiments i no se sap quan podran recuperar l'activitat ni en quines condicions. A l'espera de tenir les indicacions del govern espanyol, Lloret de Mar s'ha avançat i ja es prepara per a la temporada d'estiu més atípica de la seva història. L'alcalde, Jaume Dulsat, ha explicat que, entre altres mesures, es dividiran les platges de Lloret i Fenals en tres sectors: un reservat per a la gent gran, un altre per a famílies amb fills i el tercer per a adults sense nens i amb amics. I aquesta separació es mantindrà a la sorra i a l'aigua. A més, tant en aquestes dues platges com a la resta de les que hi ha al municipi, es controlarà i limitarà l'accés de persones per garantir que es respecta la distància social en tot moment.

Un equip format per agents cívics i membres de Protecció Civil seran els encarregats de controlar i limitar els accessos a les platges, i també de vigilar que tothom compleix les mesures tant a la sorra com a l'aigua. "I cada sector comptarà amb serveis diferenciats, com socorristes i sanitaris, que s'adaptaran a les necessitats de cada zona", ha apuntat Dulsat, que també espera que puguin obrir les guinguetes: "La intenció és que n'hi hagi, però estem gestionant un permís especial. Però en principi hi haurà guinguetes i serveis a les platges".

L'alcalde ha recalcat que els serveis comunitaris, com dutxes o rentapeus, només s'obriran si es pot garantir "l'absència de risc": "S'hauran de redoblar els protocols de neteja i de desinfecció, i serem molt estrictes amb això". De moment, l'Ajuntament no preveu limitar el temps d'estada a les platges, perquè Dulsat creu que "amb aquesta divisió, i respectant l'aforament límit, serà suficient perquè hi ha molts quilòmetres de platja". "Però totes les mesures són revisables i veurem si cal canviar-les", ha afegit. L'Ajuntament no ha calculat l'aforament màxim que es permetrà a cada platja, ja que dependrà "del perfil dels usuaris o del dia de la setmana", segons l'alcalde.

Restaurants, hotels i càmpings demanen concrecions

Pel que fa als bars i restaurants, l'Ajuntament està estudiant de quina manera es poden ampliar les terrasses perquè puguin acollir el mateix nombre de clients, complint la reducció del 50% de l'aforament que marca el govern espanyol. El president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dotras, ha lamentat que, si no, a molts propietaris no els sortirà a compte aixecar la persiana: "Hem de ser capaços de generar més espai perquè puguin obrir els locals, perquè el poble recuperi aquest servei i, sobretot, per generar llocs de feina".

Dotras també ha subratllat que tots els establiments turístics, com hotels i càmpings, estan analitzant quines mesures poden aplicar per evitar el risc de contagi de coronavirus, a l'espera de rebre les indicacions que marqui l'executiu de Pedro Sánchez. "Hi estem treballant i, per exemple, tots els establiments reforçaran la desinfecció, estem mirant de digitalitzar els registres dels clients i posar pantalles informatives. O també altres mesures com col·locar mampares de protecció o donar viseres als clients pels bufets". Ara bé, el president del Gremi d'Hostaleria ha reconegut que no creu que els hotels puguin obrir fins que es permeti la mobilitat entre províncies.

Tant hotels com restaurants també hauran de facilitar equips de protecció als treballadors, i instal·lar dispensadors de gel desinfectant per a clients i empleats. Ara bé, tant l'Ajuntament com el Gremi han demanat a l'Estat que "defineixi urgentment els paràmetres" que s'hauran de complir per permetre l'obertura de bars, restaurants, hotels, apartaments turístics i càmpings per anar adaptant les instal·lacions.

Un altre sector que haurà d'extremar les mesures de protecció són els establiments d'oci nocturn, que estan estudiant una fórmula per poder obrir amb garanties. De fet, la discoteca Tròpics del municipi ha sigut la primera de Catalunya a aconseguir el certificat Sanitized Venue, que atorga l'Associació Internacional d'Oci Nocturn als locals que apliquin mesures extraordinàries per evitar la propagació del virus.

Entre d'altres, preveu desinfectar l'establiment amb una solució química mitjançant la nebulització, disposarà de dispensadors de solució alcohòlica, els treballadors aniran amb mascareta i es mesurarà la temperatura dels clients abans d'accedir a la discoteca. Així mateix, també les empreses que ofereixen activitats esportives hauran de netejar els elements que utilitzin els clients, com bicicletes o pals de golf, després de cada ús.

Pel que fa a les previsions per a aquest estiu, l'alcalde ha indicat que hi ha turoperadors que volen estades a Lloret, però que estan pendents de si s'aixequen les restriccions de mobilitat transfrontereres. "Un 30% dels turistes que venen al municipi són de Catalunya o Espanya, la resta són internacionals. I l'obertura de la frontera amb França serà clau per a Lloret", ha admès Dulsat.

L'Ajuntament, conjuntament amb els gremis d'hostaleria, bars, restaurants, comerciants i empreses d'oci nocturn, ha elaborat un pla que recull totes les mesures previstes per reduir el risc de contagi, seguint les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La primera fase, que va començar al març, inclou un dels "pals de paller" –segons Dulsat–: la formació de treballadors tant públics com privats en prevenció de riscos de contagis.