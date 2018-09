Llum verda del Congrés per admetre a tràmit la llei d'habitatge de la PAH

Pas endavant per la llei d'habitatge de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). El ple del Congrés ha aprovat admetre en consideració la proposició de llei d’emergència habitacional i pobresa energètica de la PAH, que ha defensat en nom seu a la cambra En Comú Podem. La iniciativa ha comptat amb els vots del PSOE, Podem, ERC, Bildu, PDECat i Compromís i amb l’abstenció del PNB, en considerar que envaeix competències autonòmiques. Al seu torn, PP i Cs hi han votat en contra perquè, entre d’altres, ha demanat a Podem que actuï en defensa de l’habitatge a les ciutats on governa.

Algunes contradiccions

Visiblement emocionada, la coportaveu d'En Comú Podem, Lucía Martín, ha reivindicat que amb aquesta iniciativa "tenim l'oportunitat de dir que la institució escolta i assumeix les demandes de la gent". "Diria moltes coses però totes es remeten a una: sí que es pot", ha afirmat Martín.

La diputada del PDECat Lourdes Ciuró, ha reivindicat un debat "serè" i ha instat a treballar des del rigor, mentre que el diputat d'ERC, Joan Olòriz, ha apuntat que la proposició pot tenir contradiccions, però que es poden resoldre "amb el tràmit parlamentari".

A l'altre cantó s'ha posicionat el diputat de Cs Toni Cantó, que ha considerat que la proposició s'apropava al "exprópiese chavista" i des del PP, han criticat les polítiques de Colau.

La proposta

La iniciativa regula la dació en pagament retroactiva, estableix mecanismes de segona oportunitat per a la seva concessió, elimina clàusules abusives en la concessió d'hipoteques i deroga la responsabilitat il·limitada dels deutors hipotecaris, entre d'altres.

Pel que fa al lloguer, la proposta conté una reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per permetre un major marge a les corporacions locals per frenar "augments abusius" del lloguer, limitar la rescissió dels contractes i que siguin d'un mínim de cinc anys. La reforma de la LAU és, de fet, una de les línies vermelles traslladades per En Comú Podem a l'executiu de Pedro Sánchez pel el seu vot favorable als pressupostos de 2019.