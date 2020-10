Llum verda a un assaig clínic de la primera vacuna contra el covid desenvolupada a l'Estat

Una vacuna dissenyada contra la tuberculosi també podria ser eficaç per lluitar contra el covid-19 i contra altres virus respiratoris. És la tesi de l'equip de l'Hospital Trias i Pujol (conegut popularment com Can Ruti), encapçalat pel doctor Pere Joan Cardona, que ha rebut l'autorització de l'agència argentina per començar un assaig clínic internacional de nou mesos amb aquest tractament. Es tracta de la primera vacuna desenvolupada a l'Estat que rep el vistiplau per començar les proves. El doctor Cardona ha explicat a RAC1 que confien que aquest pas serveixi per aconseguir altres autoritzacions i mobilitzar més capital per poder dissenyar més assajos i aconseguir demostrar a l'Agència Europea del Medicament que el fàrmac es pot comercialitzar.

Cardona ha detallat que aquesta vacuna, que no tindrà un desenvolupament immediat, podria servir de "fons d'armari" per atacar el covid i, també, altres malalties respiratòries i per estar preparats de cara a una possible mutació del virus. "En tres o quatre setmanes podrem començar l'assaig, que durarà nou mesos", ha detallat, i ha dit que el tractament neix de l'observació feta de l'antiga vacuna de la tuberculosi: "S'ha vist que hi ha una protecció contra diversos virus respiratoris i això obre un nou concepte que genera molt d'interès". Seria, segons ha apuntat, una "eina preventiva" per quan hi hagi una pandèmia.

Sobre el desenvolupament de la vacuna d'Oxford, el doctor ha confiat que es pugui començar a vacunar els primers pacients a finals d'aquest any o principis del que ve i que la vacunació s'hagi generalitzat el 2022.

Cardona ha detallat que la pressió assistencial que hi ha ara, tot i ser alta, no és comparable a la del mes de març perquè ara es disposa de moltes més eines i informació de com abordar la situació. "Abans es lluitava contra un fantasma", ha assegurat, i ha defensat que el que es viurà ara és com una "muntanya russa" amb moments de pujada i de baixada dels contagis.