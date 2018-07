Macrooperació policial en ajuntaments de tot l'Estat per la contractació irregular de semàfors

La Policia Nacional ha llançat aquest dimarts a primera hora una operació anticorrupció amb escorcolls en diversos ajuntaments d'arreu de l'estat espanyol, entre els quals hi ha els de Lleida, Mollet del Vallès i Tiana, per la contractació presumptament irregular, a canvi de suborns, d'aplicacions informàtiques de trànsit per instal·lar semàfors, segons han informat fonts pròximes a la investigació. També s'ha requerit documentació als ajuntaments de Premià de Mar, Montgat, Rubí i Pineda de Mar, segons ha detallat la Fiscalia Anticorrupció. En total, hi ha 580 policies desplegats i s'investiguen delictes de prevaricació, frau a l'administració, revelació d'informació privilegiada, malversació, tràfic d'influències, suborn, falsedat documental, alteració del preu de concurs públic i pertinença a organització criminal

L'operatiu està liderat per agents de la UDEF, juntament amb la Fiscalia Anticorrupció i el jutjat número 2 de Badalona, i es preveuen més d'una quarantena de detencions, principalment a la Comunitat de Madrid, Catalunya, Astúries i Castella i Lleó, a més de més de 60 investigats. A Catalunya, però, no s'espera que els arrestats siguin càrrecs electes sinó tècnics, segons les citades fonts.

Al centre de l'operació hi ha l'empresa Aplicacions Gespol SL, una filial del grup Sacyr, amb seu a Barcelona, que va ser constituïda l'octubre del 2016 i que està especialitzada en aplicacions per controlar el trànsit rodat. Els investigadors creuen que hauria arreglat concursos públics amb la connivència de polítics locals del PSOE, el PP i Ciutadans. L'empresa estaria acusada de presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, prevaricació contra l'administració pública i falsificació documental.

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha assegurat que al seu partit "no li tremola el pols" amb la corrupció i que seran expulsats els que siguin detinguts o imputats en la macrooperació que està duent a terme la Policia Nacional en ajuntaments governats pel PP, el PSOE i Cs. No ha donat cap detall, però, sobre alguns dels càrrecs de Cs presumptament implicats ni si han parlat amb ells per conèixer la seva versió.

Villegas, que ha agraït a les forces de seguretat, jutges i fiscals la seva feina contra la corrupció, que permet "netejar les institucions", s'ha referit a aquesta macrooperació durant un esmorzar informatiu que se celebra en un hotel madrileny.