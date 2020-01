“Com puc ajudar?” i “què us fa falta?” han estat les preguntes més repetides durant les 24 hores que el poble de Bonmatí ha estat pràcticament aïllat. Les pluges acumulades pel temporal Gloria han provocat el desbordament del Ter, que ha inundat la principal via de comunicació del poble, la N-141, i que els ha deixat incomunicats i sense llum. Però els veïns d'aquest municipi selvatà, format per dos pobles, Bonmatí i Sant Julià del Llor, van unir-se per lluitar contra les riuades que amenaçaven amb destruir els seus carrers i paisatges.

“Tenim un grup amb unes 200 persones del poble i des de dimecres a la nit que treu fum: tothom pregunta què pot fer o si es necessita alguna cosa”, indiquen les veïnes, Anna Rosa i Laura Garcia, que asseguren que quan va arribar l’alerta de les possibles inundacions per la crescuda del Ter, ràpidament tothom es va mobilitzar per evitar que la desgràcia fos més cruel: “Mai el poble havia fet tanta pinya!”, comenten amb un somriure malgrat la por i el patiment que van passar quan a la nit van haver de marxar de casa seva, situada molt a prop del Ter.

Dimecres al vespre l’alcalde del municipi, Marc Garcia, amb els Mossos d’Esquadra, van anar porta per porta per alertar els veïns situats a les zones indundables que probablement haurien de marxar perquè l’acumulació de les pluges i el fet que els pantans de Susqueda i Sau estiguessin pràcticament plens, faria desbordar el riu que rega el poble per la part de baix. I va ser així: a les deu de la nit es van haver d’evacuar entre 700 i 800 veïns, dels quals uns 150 van passar la nit al pavelló d’esports, que es va habilitar com a centre d’acollida, gràcies als voluntaris de la Creu Roja. “Tots els veïns es van bolcar: no parava d’aparèixer gent preguntant com podia ajudar o si algú necessitava un llit, que tenien lloc a casa. I la Creu Roja un 10”, valora l’alcalde que fa més de 24 hores que dona instruccions, resolent dubtes i atenent els veïns. “La prioritat és la gent”, diu contundent.

651x366 Veïnes de Sant Julià de Llor i Bonmatí al pavelló / ACN Veïnes de Sant Julià de Llor i Bonmatí al pavelló / ACN

La Creu Roja va arribar amb un vehicle, anomenat popularment com a Xurreria, amb material com mantes, llits, aigua i galetes. Però s’havia de donar sopar i esmorzar a unes 150 persones i va aparèixer com per art de màgia tot el que era de menester: l’associació Anar-hi Anant va portar litres i litres d’aigua, l’entitat Nova Frontera va aportar el parament i el cuiner del restaurant Duc de l’Obac es va encarregar de l’arròs, a més d’altres plats elaborats pels veïns o aportats pels comerços.

“Han sigut molt amables, ens han cuidat molt”, certifica Imma Moreno que, amb el seu marit i tres fills han passat la nit al pavelló. També la Maria Sevillano, de 18 anys, afegeix que ha dormit molt poc però que “ha sigut una sort tenir un espai on estar segur durant el temporal”. Per tots ells, l’única nota negativa ha arribat a les set del matí, quan els han dit que podien tornar a casa, per tornar a evacuar-los una hora i mitja més tard: “No ho entenem, la Generalitat hauria de mantenir l’alerta fins que sigui segur de veritat". Un canvi de criteri que ha fet empipar molt l’alcalde: “No entenc que ens hagin desconfinat! Si jo veia, per un mesurador que tenim al riu, que estava més alt que ahir a la nit i que era més perillós tornar!”, diu encara amb les mans al cap i lamentant que no es parli amb els alcaldes afectats abans de prendre una decisió com aquesta.

Com que el desbordament també es va emportar la torre elèctrica que abasteix el poble, ningú tenia res a fer ni podia treballar, i la majoria dels veïns han viscut les últimes hores del Gloria sota un sol que feia tres dies que no brillava i davant un riu Ter que només els més vells havien vist créixer tant: diuen que des dels anys 40 ningú recordava un aiguat igual.