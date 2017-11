Manual per carregar-se els Mossos en tres mesos

Fa tres mesos menys tres dies, la imatge d’un policia català d’un cos català -que aleshores depenia del govern català- feia la volta al món. Als espectadors de la CNN els quedava clar que els Mossos d’Esquadra havien desactivat en menys d’una setmana la cèl·lula terrorista que havia matat setze persones a Catalunya. Josep Lluís Trapero, el noi de Santako ascendit fins a cap d’una policia que havia sortit més ambiciosa del que estava previst, explicava l’operació. I, accidentalment, es convertia en defensor de la llengua i icona per a les samarretes de l’estiu.

Massa pecats junts. Espanya, en una exhibició d’eficàcia sense precedents, ha tingut temps en un trimestre de fer pagar als Mossos i a Trapero els greuges d’aquella setmana i, sobretot, els acumulats: ambició, exigència i tossuderia per no renunciar a cap àmbit d’actuació, inclòs l’antiterrorista, que l’Estat considera exclusiu encara que l’Estatut digui el contrari. El coi de mania de ficar-se en operacions antijihadistes desafiant advertiments com el sabotatge de l’abril del 2015, quan dos agents de la Policia Nacional van posar en risc una operació de la policia catalana amb una xivatada a la cèl·lula que els Mossos vigilaven.

Després del 17-A, aviat va començar la utilització de notícies com a mínim confuses i inexactes per desprestigiar aquell cos policial que es feia veure massa. El suposat avís de la CIA que suposadament els Mossos havien ignorat, de manera que suposadament havien deixat passar l’oportunitat d’evitar l’atemptat. Amb atacs mediàtics a Trapero i al cap d’informació del cos, Manel Castellví. Després, arran del combat de l’Estat contra l’1-O, Trapero ha acabat investigat judicialment com a braç armat de la conxorxa independentista i cessat, el cos està en mans del ministeri i Castellví demana deixar el seu càrrec per desgast. I resulta que qui coneixia i no va controlar el cervell dels atemptats va ser el CNI. Però ara ja és igual. La intoxicació ja ha fet el fet.