Matí complicat a Rodalies: cinc línies afectades

Matí complicat per a la mobilitat en tren a Catalunya. Des de l'inici del servei i fins a les 12:25 d'aquest matí ha estat tallada la circulació de trens entre Girona i Maçanet a causa de la crema d'uns pneumàtics, de matinada, entre Caldes de Malavella i Riudellots. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Girona i Caldes i, en la mesura del possible, ha encaminat els passatgers cap als trens d'alta velocitat. La incidència, que afectava els trens de les línies R11 i RG1, ha alterat la rutina d'unes 6.000 persones. La crema d'objectes ha provocat danys a la catenària. Ningú ha reivindicat l'acció, tot i que Anonymous Catalonia se n'ha fet ressò en un missatge a Telegram que deia: "Trenquem la normalitat". La crema ha coincidit amb l'anunci de Tsunami Democràtic, que ha avisat que continua "actiu, reflexiu i propositiu" i que es prepara per a "una nova fase de protestes".

També hi ha hagut afectacions a Renfe per altres motius. Un despreniment ha afectat el servei ferroviari entre Ripoll i Sant Quirze de Besora, on també s'ha posat en marxa un enllaç per carretera com a substitut de la R3 en aquest tram. Aquesta incidència s'ha pogut resoldre minuts després de l'anterior (a les 12:30h) i ha afectat uns 250 viatgers.

Finalment, una avaria en la senyalització entre les estacions d'Arc de Triomf i Plaça de Catalunya ha provocat retards que podien superar la mitja hora a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies. L'avaria s'ha donat per solucionada abans de les deu del matí.