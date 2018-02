El PP admet que la sentència del TC els condiciona els plans sobre la immersió: "No ens va bé"

El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit aquest dimarts que el govern espanyol "respecta" les decisions del TC, després que el tribunal hagi tombat els apartats de la Lomce que obligaven la Generalitat a pagar l'escola privada en castellà als alumnes que ho demanessin. El també portaveu del govern ha dit que encara ha "d'estudiar la sentència" i s'ha escudat en el fet que té "57 pàgines, que donen per molt", però que el que diu la sentència ho hauran de "portar" a les seves "reflexions". La decisió del TC arriba just en el moment en què s'han conegut els plans de l'executiu per introduir l'opció del castellà com a llengua vehicular a les preinscripcions per al curs vinent.

També el líder del PP català, Xavier García Albiol, s'ha referit a la sentència, i ha admès que "condiciona" els plans de l'executiu que havia garantit en diverses ocasions que possibilitaria que els pares dels alumnes catalans poguessin triar el català com a llengua vehicular. Albiol, però, no ha precisat en quin sentit ho condiciona, i si això suposarà frenar els plans de l'executiu. "El ministeri haurà de fer les seves reflexions tècniques, però la sentència evidentment té conseqüències", ha afirmat.

Fonts del PP, a més, han admès que la sentència no els va bé en aquest moment, just quan havien revifat el debat de la immersió, mentre que el ministre s'ha limitat a assegurar que no s'esperaven que la sentència arribés avui.

El ministre havia defugit abans contestar a la pregunta sobre la immersió del portaveu del PDECat al Senat, Josep Lluís Cleries, que l'havia acusat d'intentar modificar la política educativa catalana sense legitimitat democràtica, amb només tenen quatre diputats al Parlament. El també portaveu del govern espanyol ha acusat el senador demòcrata d'inventar-se "atemptats" contra la llengua, com una "persecució als professors" que, segons ell, no existeix. "Vostè no entén res, i tot el que s'exagera no té cap valor", ha afirmat el ministre visiblement a la defensiva, i no ha aclarit els plans de l'executiu amb la preinscripció escolar que li ha reclamat el senador.

De Vigo sí que ha defensat la legitimitat de l'executiu de Mariano Rajoy per introduir canvis en l'educació catalana, i ha responsabilitzat els independentistes d'haver-los atorgat aquesta suposada legitimitat: "Vostès estan patint les conseqüències de la unilateralitat", ha dit Méndez de Vigo, que ha defensat la "legitimitat" del govern espanyol per governar Catalunya, com a conseqüència del 155, activat després de les "il·legalitats" del Govern, ha asseverat.

A més, Méndez de Vigo ha citat les paraules de dilluns del president del govern espanyol, i ha dit que "a Catalunya les coses van molt millor", i que ara només hi ha "un camí de dues vies": la de la Constitució i la de l'Estatut.