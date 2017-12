El Mercat de la Boqueria enderroca una illa de parades per "esponjar" l'espai

El Mercat de la Boqueria de Barcelona ha enderrocat una illa de 18 parades per esponjar l'espai. Es crea així una zona d'estada perquè els clients puguin fer la compra amb més comoditat. Aquest és el primer dels espais que es preveuen alliberar al mercat en els propers mesos a través del rescat i trasllat de parades.

L'objectiu és eixamplar els passadissos, facilitar el pas i crear 'places' on també es puguin instal·lar, per exemple, exposicions. La intenció del govern municipal és que els veïns "recuperin el mercat". Dels 225 negocis a la Boqueria, des del 2016 s'han recuperat 53 llicències, s'han traslladat 24 i n'han renunciat 2.

Aquesta illa de 18 parades estava agrupada en quatre negocis diferents (tres fruiteries i una polleria) que, o bé han tancat o bé han estat reubicats en altres establiments que quedaven buits. L'àrea alliberada té una superfície de 60 metres quadrats.

L'actuació forma part del conjunt d'accions previstes per recuperar el mercat per als veïns, com les restriccions de visites de grups de més de 15 persones.