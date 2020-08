Més atropellaments mortals a les carreteres que als carrers de les ciutats pel confinament

El confinament per la pandèmia del covid-19 va alterar durant mesos la mobilitat a Catalunya i això ha fet canviar els paràmetres de la sinistralitat viària. Segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT), enguany s'ha invertit la tendència d'altres anys i per primera vegada des que hi ha registres han mort més vianants atropellats a les carreteres que no pas dins de la ciutat. Tot i això, la xifra d'atropellaments mortals ha caigut respecte a altres anys. Des de l'1 de gener fins a finals d'aquest agost han mort 13 persones a Catalunya en un d'aquests accidents viaris mortals.

Dels 13 atropellaments mortals d'enguany, set han tingut lloc a les carreteres i sis dins de zones urbanes. La xifra d'atropellaments a les carreteres és similar a la d'altres anys, però, en canvi, la d'atropellaments dins de municipis –els punts on els vianants acostumen a tenir més contacte amb el trànsit elevat de les ciutats– ha caigut respecte a altres anys. De mitjana, a Catalunya es registren cada any uns 32 atropellaments mortals dins de les zones urbanes.

Les persones de més de 65 anys, més vulnerables

Des del 2010, 462 vianants han mort atropellats a Catalunya, amb una mitjana d'uns 45 atropellaments mortals cada any. Gairebé el 70% dels sinistres mortals han tingut lloc dins d'una zona urbana. La meitat dels vianants morts en els últims deu anys (232) tenien més de 65 anys.

Coincidint amb la tornada a la feina i les escoles d'aquest setembre, el Servei Català de Trànsit engega aquesta setmana una campanya especialment centrada en els vianants per reduir el nombre d'atropellaments, que se centra tant en les infraccions que cometen els conductors –majoritàriament no respectar els semàfors, una conducta que cada any implica unes 1.400 multes de mitjana– com en les imprudències dels vianants, com ara travessar fora del pas de vianants.

El SCT també recorda que en cas que un vianant hagi de caminar per una carretera ho ha de fer sempre pel marge esquerre, en sentit contrari al del trànsit i amb una armilla reflectora si és de nit o hi ha poca llum. Si hi ha més d'una persona, han de caminar una darrere l'altra. Si es tracta d'un conductor que ha patit una avaria i ha de sortir del cotxe a la carretera, cal intentar aturar el vehicle fora de la via, senyalitzar-ne la presència amb els triangles –situats, com a mínim, 50 metres davant i darrere del vehicle–, activar els llums d'emergències, sortir del cotxe per la part més segura i amb l'armilla posada i allunyar-se de la calçada.