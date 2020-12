Més de quatre hores de consultes mèdiques per telèfon al dia: així es treballa ara als CAP

Per anar a la consulta del doctor Daniel Moll al centre d'atenció primària (CAP) Vinyets, a Sant Boi de Llobregat, cal pujar a la segona planta i passar per tres sales d'espera. A la primera sala hi ha un munt de cadires, una al costat d’una altra, ben ordenades. Algunes fins i tot tenen una mena de cinta aïllant que va des del respatller fins al seient per evitar que algú s'hi assegui per allò de mantenir la distància de seguretat pel coronavirus. Tot sembla perfectament preparat per rebre pacients, però no n’hi ha ni un. La sala està completament buida.

A la segona sala d'espera, es repeteix la mateixa estampa: tampoc hi ha ni una ànima. I a la tercera, una única persona espera pacientment que el doctor l’atengui. "Abans no era així. Totes les sales d'espera estaven plenes i fins i tot la gent s'esperava dreta al passadís", aclareix la doctora Rosa Saladich, que també és metge de família al mateix CAP. Tot, però, va canviar amb la pandèmia.

El director del CatSalut, Adrià Comella, va corroborar el passat 18 de novembre que, efectivament, el coronavirus ha capgirat l'atenció primària: en l'actualitat el 57% de les consultes als CAP són telemàtiques i només el 43% presencials, va dir. I va afegir que aquest és el camí a seguir en el futur, amb pandèmia o sense. Amb aquesta finalitat, el departament de Salut té previst distribuir 8.000 webcams, 3.000 ordinadors portàtils i mig miler de telèfons als centres d'atenció primària.

651x366 Més de la meitat de les consultes als CAP es fan ara per telèfon o de forma telemàtica / MANOLO GARCÍA Més de la meitat de les consultes als CAP es fan ara per telèfon o de forma telemàtica / MANOLO GARCÍA

El doctor Moll té una consulta per videotrucada amb una pacient a dos quarts de deu del matí, però són gairebé les 9.40 h i la dona encara no s'ha connectat a la plataforma de CatSalut. "Que estrany, vaig a trucar-la per telèfon per aclarir què passa", comenta el metge. "Hola, soc el doctor Moll. ¿Que tens problemes per connectar-te? Doncs en teoria és fàcil, només has de pitjar l'enllaç que t'he enviat", explica el doctor a la pacient a través del telèfon. "Sí, sí, has d'activar la càmera i el micròfon del mòbil", segueix indicant-li, però no hi ha manera. La dona diu que no s'aclareix i que el seu fill, que la podria ajudar, és a l'escola i no tornarà fins al migdia.

El doctor Moll, resignat, prova amb una altra pacient però es topa amb el mateix inconvenient: la dona tampoc sap connectar-se a la plataforma de CatSalut. "No ho entenc, són pacients que tenen uns 45 anys", afirma el metge, donant a entendre que en teoria són persones familiaritzades amb les noves tecnologies. I a més el sistema sembla fàcil: la doctora Saladich fa una prova amb el seu propi mòbil i aconsegueix connectar-se a la primera. "També és cert que la gent s'atabala de seguida amb tot el tema tecnològic -comenta la doctora-. L'ideal seria usar WhatsApp, que tothom sap com funciona, però no el podem fer servir per raons de confidencialitat de dades".

651x366 La doctora Rosa Saladich fa una demostració per mostrar que connectar-se a la plataforma de CatSalut és fàcil en teoria / MANOLO GARCÍA La doctora Rosa Saladich fa una demostració per mostrar que connectar-se a la plataforma de CatSalut és fàcil en teoria / MANOLO GARCÍA

De fet, el doctor Moll acaba confessant que el 4 de juny va fer una consulta per videotrucada a través de la plataforma de CatSalut i no ha tornat a fer-ne cap més. Va ser la primera i l'última. Amb tot, assegura, és cert que ara més de la meitat de les consultes són no presencials -tal com va afirmar el director del CatSalut-, però es fan a cop de telèfon. "Fem unes quatre hores i mitja de consultes per telèfon al dia, i una hora i mitja de presencials", detalla. Per a això fan servir telèfons fixos dels d'abans, amb auricular i sense possibilitat de parlar amb mans lliures. Perquè la plataforma de CatSalut és molt moderna, però els ordinadors i els telèfons que hi ha a les consultes no semblen que siguin d'última generació.

"Jo faig sevir el meu mòbil personal moltes vegades perquè se’m cansa la mà d'aguantar l'auricular tanta estona", reconeix la doctora Saladich. Segons diu, ha après a trucar amb número ocult, encara que això de vegades també és contraproduent: "Molts pacients no contesten quan veuen que els truco des d'un número ocult o el seu telèfon rebutja la trucada directament".

El doctor Moll visita per fi una pacient, però aquesta vegada ho fa per telèfon. Li comenta els resultats d'una anàlisi, li indica quina medicació ha de prendre i la cita per d'aquí dos mesos. La consulta dura pocs minuts: ràpida, fàcil i eficaç. "Realment hi ha visites que es poden resoldre per telèfon", afirma el metge. Amb tot, admet, no hi ha res com veure cara a cara el pacient.