Més mesures per combatre l’ús del mòbil mentre es condueix

“El meu fill va morir en un accident de trànsit que va tenir tot sol. El cotxe se li va desviar cap a la dreta, amb la desgràcia que passava per un viaducte, i el vehicle va caure més de 20 metres i es va incendiar”. Ho explica la Teresa Canals, que està convençuda que el seu fill -que tenia 23 anys- es va despistar perquè feia servir el mòbil. L’informe dels Mossos d’Esquadra no és concloent sobre la causa del sinistre, que va passar fa gairebé sis anys: apunta a un possible desgast de les rodes, però afegeix que no hi havia un excés de velocitat. Per això la Teresa atribueix l’accident a l’ús del mòbil, ja que explica que, quan anava amb ell amb cotxe, el noi tenia el costum de parlar per WhatsApp mentre conduïa. “Els mòbils són fatals i mortals per al meu fill i per a tothom”, avisa.

Què va matar el fill de la Teresa?

La Teresa, que és membre de Stop Accidentes i que exposa el seu cas als cursos per recuperar el carnet, voldria saber si realment el mòbil va ser la causa de l’accident mortal del seu fill, perquè l’informe policial no ho especifica. I aquesta és, precisament, una de les mesures que ha demanat el fiscal coordinador de Seguretat Viària a l’Estat. El fiscal ha enviat als cossos policials una petició perquè investiguin de forma més exhaustiva quins accidents de trànsit es poden vincular al telèfon, comprovant -per exemple- si els conductors han fet una trucada just abans del sinistre.

El nou director de la DGT, Pere Navarro, ha deixat clar que vol combatre l’ús del mòbil al volant. Una de les seves propostes és augmentar la pèrdua de punts del carnet: passar dels tres punts actuals als quatre o als sis punts si es fa servir el telèfon, si s’està programant un GPS o s’utilitzen auriculars o altres dispositius.

Mesura impopular però efectiva

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, recorda que la competència de canviar la retirada de punts és de l’Estat, però comparteix la idea de la DGT. També explica que la setmana que ve es farà una campanya per intensificar els controls dels Mossos a la carretera. “Els controls són efectius, la sinistralitat cau als punts on els fem. Passa el mateix que amb els radars; encara que suposen una mesura impopular, a les carreteres on n’hi ha les víctimes mortals baixen gairebé un 60%”, assegura. El director del SCT afegeix que amb els controls es redueix l’ús del mòbil i apunta que un de cada quatre accidents de trànsit a Catalunya és per distraccions. De fet, són la causa majoritària dels sinistres i Gendrau admet que “principalment” es deuen al telèfon.

Una altra proposta que s’ha posat a debat és fins a quin punt es pot sancionar l’ús del mòbil si el vehicle està parat quan el semàfor està vermell, però Gendrau fa una crida a la responsabilitat dels conductors. En aquest sentit, recorda que el SCT ofereix una aplicació gratuïta per a Android -amb el nom de Conduint - que desactiva les trucades quan detecta, segons la velocitat, que s’està al volant. Malgrat tot, Gendrau reconeix que s’ha de treballar amb les empreses de telefonia i de vehicles per intentar trobar una mesura més efectiva que ara mateix no existeix. Hi coincideix la delegada de l’entitat Stop Accidentes a Catalunya, Elisabeth Ibars, que diu que la causa principal dels accidents “té un nom propi: WhatsApp”. “Els conductors fan zigues-zagues amb el cotxe per culpa del mòbil”, alerta.

Ibars explica que en alguns gremis laborals -com el dels transportistes- els conductors es veuen obligats a mirar el telèfon. “No som conscients que és molt fàcil perdre el control del vehicle”, adverteix. I conclou: “Haurà de ser la mateixa tecnologia la que impedeixi utilitzar el mòbil mentre es condueix”.

Tres víctimes mortals en menys de 24 hores

Les víctimes mortals per accidents de trànsit continuen a l’alça. En menys de 24 hores, tres persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. Un voluntari d’ADF, que estava participant en l’extinció d’un incendi a Castellet i la Gornal, va morir dijous a la tarda a la N-340, a l’Arboç, quan el camió que conduïa va sortir de la via i va bolcar. Dijous al vespre, la conductora d’un turisme va perdre la vida després de bolcar amb el seu vehicle a la Torre de Claramunt, i un motorista va morir ahir a la matinada en un accident a l’entrada de Barcelona per la Gran Via.

Fins ahir, 114 persones havien perdut la vida a la carretera, segons el Servei Català de Trànsit. Es tracta de gairebé un 24% més que fa un any; en el mateix període del 2017, havien mort 92 persones. La xifra exclou els morts en vies urbanes, com el motorista de Barcelona. El director del SCT, Juli Gendrau, subratlla que les víctimes mortals han augmentat els caps de setmana, ja que els vehicles -a diferència de la resta de dies- acostumen a tenir més ocupants. Gendrau afegeix que també s’ha detectat un creixement de la mobilitat i de la velocitat.