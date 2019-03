Més optimistes del compte amb els efectes del canvi climàtic

Els científics alerten que els models de càlcul que s'utilitzen per avaluar l'impacte dels esdeveniments climàtics extrems, com ara les onades de calor, tendeixen a donar una visió més optimista dels efectes que produeixen aquests episodis. A l'hora de projectar escenaris de futur, per exemple, els mètodes actuals fan que se subestimin les conseqüències que tenen els fenòmens extrems sobre sectors importants com ara l'agricultura, la producció forestal o el medi marí, i fins i tot el repunt de la mortalitat humana que pot suposar una onada de calor.

"Els models climàtics treballen amb mitjanes, marquen tendències i fan prediccions basant-se en això", explica la investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, Marta Coll, que és coautora del treball en què han participat mig centenar de científics de 42 institucions, entre les quals el CSIC. El disseny d'aquests models no només fa que no sempre es capturin bé els efectes d'esdeveniments greus, sinó que també afecta les projeccions de futur, que fa "més bones del que tocaria".

Partir d'un diagnòstic no del tot acurat, "subestimar la magnitud" del que passa, vol dir que podríem estar davant de riscos més grans de futur del que s'havia pensat fins ara. Coll subratlla que el que avui semblen episodis puntuals es repetiran més sovint els pròxims anys, cosa que ha de fer que els governs vagin "a màxims" a l'hora de plantejar les polítiques per fer front als efectes adversos del canvi climàtic.

L'estudi, publicat a la revista 'Nature Communications', se centra a analitzar l'onada de calor del 2003 a Europa, un dels esdeveniments climàtics més extrems de la història recent. Les temperatures van ser anormalment altes sobretot a l'est i centre d'Europa, i això, afegit a la sequera del moment, va multiplicar la intensitat i els impactes sobre el medi ambient, l'economia i la salut.

Però aquests efectes ben documentats de l'episodi "no coincideixen necessàriament" amb els impactes que s'obtenen quan l'anàlisi es fa sector a sector. Així, segons l'estudi, la gravetat del que va comportar l'onada de calor en sectors com l'agricultura, en la vegetació terrestre i fins i tot en la mortalitat humana tendeixen a menystenir-se aplicant el model climàtic, mentre que altres efectes, com el que va suposar sobre els recursos hídrics i l'energia hidroelèctrica en algunes zones, tendeixen a sobreestimar-se.