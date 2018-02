200 persones es manifesten a la marxa espanyolista de Manresa contra "l'adoctrinament escolar"

Una manifestació unionista ha recorregut aquest diumenge el centre de Manresa sota el lema 'No a l'adoctrinament als col·legis. Som catalans i espanyols'. Convocada per l'entitat espanyolista Democracia y Unidad Española (DUE), la concentració ha aplegat unes 200 persones i ha comptat amb la presència de diversos membres de les ultradretanes Democracia Nacional i Somatemps, i convidats mediàtics com Álvaro de Marichalar.

En paral·lel, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) ha organitzat una contramanifestació –també secundada per unes 200 persones- per defensar l'ensenyament públic i de denúncia per la presència de neofeixistes i racistes a la capital del Bages. Un ampli cordó dels Mossos d'Esquadra amb vuit furgonetes d'antidisturbis ha impedit que els dos bàndols s'enfrontessin a la cèntrica plaça Major, però no han pogut evitar insults, crits i càntics creuats.

La manifestació espanyolista ha començat a migdia a l'avinguda Universitària de Manresa i ha fet un recorregut de prop de dos quilòmetres pel centre urbà en un ambient plujós i molt fred, amb només 5ºC de temperatura. Càntics com 'Espanya una i no cinquanta-una', 'Puigdemont a presó' o 'Docent, traïdor, Espanya és la teva nació' han sovintejat durant el recorregut, que s'ha desenvolupat sense incidents remarcables més enllà d'algun enfrontament verbal amb veïns amb estelades penjades al balcó o algun vianant que s'ha encarat breument amb els manifestants unionistes i d'ultradreta.

Després dels parlaments i de posar l'himne espanyol un parell de cops, la manifestació impulsada per Democracia y Unidad Española s'ha desconvocat enmig de xiulets i insults recíprocs.