Metges de Catalunya manté la vaga de la concertada tot i el nou conveni col·lectiu

Els sindicat Metges de Catalunya manté la crida a la vaga de professionals de la sanitat concertada dels dies 26 a 30 de novembre, tot i el nou conveni col·lectiu firmat aquest dimecres. Les patronals Unió Catalana d’Hospitals, Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), i els sindicats CCOO, UGT i SATSE han arribat a un acord amb l'objectiu de "restituir les condicions laborals". Aquest conveni afecta 50.000 professionals de cara al període 2017-2020.

En una nota de premsa, Metges de Catalunya reprova el conveni signat per sindicats "amb escassa representativitat entre el col·lectiu mèdic" i perquè no recull les seves reivindicacions, "traslladades de manera reiterada a la mesa de negociació". El sindicat critica la manca d'unió sindical en un acord que "menysprea un col·lectiu cabdal per als serveis de salut" i assenyala que "el deteriorament progressiu de la qualitat d'assistència, afectada per la sobrecàrrega de treball i la manca d'inversions" són motius suficients per no desconvocar la protesta.

Per la seva banda, en un comunicat conjunt, les associacions empresarials han destacat la importància d'un acord que dibuixa "un escenari d'estabilitat" per als pròxims anys. Les patronals han ressaltat la "millora en les taules salarials" i els passos cap a " l'equiparació salarial dels metges i infermeres d'atenció primària amb l'atenció hospitalària". En aquest sentit, Metges de Catalunya critica que l'increment per al personal sanitari d'atenció primària "segueix sense assolir el nivell d'equiparació salarial efectiva" i que perviu "una doble escala salarial".

Sí que apunta que el conveni suposa una "millora de les condicions de la incapacitat temporal" i inclou nous permisos com "l'excedència per conciliació de vida familiar i laboral". Malgrat tot, aposta per "seguir treballant per un millor finançament del sistema de salut".

Una llàstima que @salutcat "valori molt positivament" que el #ConveniSISCAT, per segona vegada, no reculli les demandes del col·lectiu mèdic. Sense metges no hi ha sanitat. Sense mobilització no hi ha solució. #MetgesSanitatQualitat https://t.co/Zd0PESKX7O — Metges de Catalunya (@metgescatalunya) 21 de novembre de 2018

Davant d'aquestes mesures, el col·lectiu Metges de Catalunya també critica el manteniment de la "desregulació en el conveni del règim de jornada i descansos del personal sanitari", una de les línies vermelles fixades pel sindicat mèdic. La convocatòria de vaga del sector concertat, centrada a reivindicar qüestions com la sobrecàrrega de treball i les retallades salarials, s’adreça als més de 10.000 facultatius dels centres gestionats per les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).