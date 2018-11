Per què els metges faran vaga l'última setmana de novembre?

Metges de Catalunya ha convocat una vaga per a l'última setmana d'aquest mes; concretament, del 26 al 30 de novembre. Tot i que continuen mantenint contactes amb l'Institut Català de la Salut (ICS), de moment el sindicat ja ha començat a repartir díptics per explicar les seves reivindicacions als pacients. Després d'una primera reunió aquest dilluns amb l'ICS, el sindicat es torna a reunir aquest dimecres amb Salut per intentar acostar posicions.

Metges de Catalunya alerta que han perdut "més de 900 metges des del 2010", que no es cobreixen baixes, ni vacances ni jubilacions i que pateixen sobrecàrrega assistencial. Així, el sindicat denuncia que a un mateix professional se li programa "més d'una persona a la mateixa hora i minut" i no poden controlar "totes les visites" que han de fer cada dia. "Per això sovint no tenim prou temps per mirar-te i escoltar-te", denuncien.

Aquestes són algunes de les seves queixes i reivindicacions:

Pèrdua de més de 900 metges des del 2010.

Baixes, vacances i jubilacions sense cobrir.

Exigeixen que el temps d'espera màxim per a una prova preferent ha de ser de 30 dies, mentre que per a proves ordinàries, 90 dies.

Visites programades a més d'una persona a una mateixa hora i minut.

Per tot plegat, reclamen més recursos per a l'atenció primària, més metges, més temps per atendre els pacients i menys llistes d'espera. Una de les principals reivindicacions del sector és que l'atenció primària rebi el 25% del pressupost total del departament de Salut. Actualment, denuncien que és d'un 16,9%.