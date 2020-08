Montero demana a les comunitats autònomes que tanquin els prostíbuls contra un "potencial augment de positius de difícil rastreig"

El tancament dels prostíbuls, a l'ull de l'huracà pel "potencial augment de positius de difícil rastreig". La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha instat les comunitats autònomes a tancar aquests locals específicament, tot i que molts estan registrats com a negocis hotelers i, per tant, ja es veuen afectats per les últimes mesures implantades pel govern espanyol i acordades amb les comunitats autònomes contra la propagació del virus. Montero, preocupada pels rebrots en aquests establiments, ha enviat una carta als consellers d’Igualtat autonòmics per demanar que es prenguin mesures de la mateixa manera que s’ha fet en bars, restaurants i discoteques.

A més del tancament, la ministra demana que es recuperin els recursos habitacionals i d’atenció sanitària per protegir les dones en situació de vulnerabilitat posats en marxa durant l’estat d’alarma i que s’ofereixin alternatives dignes a les treballadores sexuals.

"No hi ha treva per a l'explotació sexual i la indústria proxeneta", ha afirmat Montero en una entrevista a RNE, en què ha qualificat la situació de "paradoxal" i ha assenyalat la doble situació de vulnerabilitat de les treballadores sexuals davant la pandèmia.

Castella-la Manxa ja ha decretat la clausura del prostíbuls les 24 hores, que es farà efectiva a partir de les 00 h, independentment de la llicència amb la qual operin. Ho ha anunciat el conseller de sanitat de la comunitat, Jesús Fernández Sánz, en una roda de premsa per informar de les noves mesures per frenar el virus, després que ho demanés Esquerra Unida davant d'un brot de coronavirus en un local a Alcázar de San Juan, a Ciudad Real. També n'ha demanat el tancament la portaveu d'Igualtat del PSOE madrileny, Lorena Morales.