Montserrat ja ha creat la comissió de transparència contra els abusos sexuals

El monestir de Montserrat ja ha creat la comissió de transparència que va anunciar aquest dilluns, 21 de gener, després que sortís publicat que un exescolta havia patit abusos sexuals i assegurés que la institució eclesiàstica en tenia coneixement. Aquest nou òrgan, creat pel pare abat de Montserrat, haurà d'estudiar els possibles casos que altres víctimes puguin denunciar a través del correu electrònic transparencia.montserrat@gmail.com. La comissió està formada per quatre persones, una de les quals és el monjo de Montserrat Bernat Juliol Galí, que tindrà veu però no vot. Els altres integrants són Cristina Vallejo Ros, advocada i diputada de la junta de govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el doctor Xavier Pomés Abella i la psicòloga Begoña Elizalde Raso.

La mesura arriba després de l'escàndol provocat per les declaracions de Miguel Hurtado, un exescolta de Montserrat que assegura haver patit abusos i que el monestir ho sabia des del 1999. Hurtado tenia 16 anys i es quedava a dormir al monestir un cop al mes perquè formava part del grup d’escoltisme. Qui hauria abusat d’ell és el monjo Andreu Soler, precisament el que va ser fundador del moviment escolta del monestir Els Nois del Servei, del qual va ser responsable durant 40 anys. “Soler em va observar durant quasi un any i quan va veure que estava passant una mala època, se’m va acostar [...]. Em deia que no m’havia de masturbar, i al fer-ho posava la mà sota la meva roba interior i em deia que «això» era dolent”, va relatar la víctima.