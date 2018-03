Mor apunyalada una líder de la societat civil a Berga i la policia deté el seu fill

Una dona de 56 anys va morir ahir a la nit a ganivetades a Berga, segons han explicat aquest diumenge els Mossos i com publica el diari 'Regió 7'. La víctima era Manela Quesada, directora de l'entitat Grup Horitzó –dedicada a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social– i presidenta d'Asfam Salut Mental. La Policia Local va detenir ahir el seu fill com a presumpte autor dels fets després que, segons el rotatiu, ell mateix truqués al cos de seguretat per confessar l'homicidi.

L'home, de 37 anys, havia estat ingressat en un centre de salut mental i acabava de tornar al seu domicili, al carrer Pietat de Berga, on van tenir lloc els fets. En aquell moment, Quesada hauria anat de visita al pis del seu fill. Els Serveis d'Emergències es van traslladar ahir a aquest domicili i els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació.

Quesada era una persona coneguda a la comarca per la seva feina en entitats socials. El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, es va mostrar "consternat" ahir al seu compte de Twitter. Font va recordar que Quesada era "una dona vital, lluitadora i sempre positiva". El polític va assegurar que serà "dur i difícil" continuar els projectes que impulsava sense ella.