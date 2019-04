Mor atropellat un home a la C-55 a Olesa de Montserrat

Un home de 71 anys va morir atropellat ahir dimarts per un cotxe a la C-55 a Olesa de Montserrat, al quilòmetre 3. La víctima de l'accident va morir a l'hospital després de ser-hi traslladat en helicòpter.

La incidència va activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i un helicòpter, i la C-55 es va tallar en els dos sentits. Els Mossos van ser avisats a les 15.55 h i l'home va ser traslladat directament a l'Hospital de Bellvitge amb un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'home, J.R.F., era veí d'Olesa i les causes de l'accident encara s'estan investigant, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta última víctima, ja són 42 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any per accidents de trànsit.