Mor el conductor d'un turisme en sortir de la carretera i xocar contra un arbre a Tortellà

Un home de 53 anys i veí de Serinyà (Pla de l'Estany) ha mort aquest divendres després que el turisme que conduïa sortís de la carretera i xoqués contra un arbre a Tortellà (Garrotxa). El succés ha tingut lloc pels volts de les 10 de la nit al quilòmetre 2 de la carretera GI-523.

Per causes que s'estan investigant, l'home va perdre el control del vehicle i va acabar topant amb un arbre. Com a conseqüència de l'impacte la víctima va resultar morta.

Fins a la zona s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre camions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. També s'ha activat el servei de suport psicològic per a la família de la víctima.