Mor una noia en caure d'un edifici al districte de Sarrià de Barcelona

Una noia de 27 anys ha mort cap a les 6.30 d'aquest matí després de precipitar-se d'un edifici al barri de Sant Gervasi-Galvany de Barcelona, al carrer Aribau. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del fet, que de moment apunta a un accident. La noia es trobava amb més persones, que haurien avisat els serveis d'emergència.

El succés ha ocorregut en un edifici ubicat en el número 260 del carrer Aribau i la noia es trobava en un pis de la cinquena planta llogat a estudiants. Alguns veïns de l'immoble han indicat a Efe-Televisió que des de primeres hores de la nit d'ahir se celebrava una festa al seu interior i han assenyalat que la jove hauria caigut des de la finestra del bany fins a un celobert.

Una veïna ha afirmat que cap a les sis del matí ha sentit crits demanant auxili i ajuda.

Una trentena de detencions

Durant la nit, els Mossos han detingut un total de 32 persones a tot Catalunya, de les que catorze han estat arrestades per "motius relacionats amb la celebració de la festa de Cap d'Any". Al moll d'Espanya de Barcelona, a les 3 de la matinada, hi ha hagut un incident en un bar musical, després que una persona hagi llançat un producte compatible amb gas pebre, el que ha obligat a un centenar de persones a abandonar el local, malgrat que no hi ha hagut cap ferit. Una hora i mitja després, en una discoteca del passeig marítim de la Barceloneta, un home ha estat arrestat per haver agredit amb una ampolla a un controlador d'accessos al local.



Durant la nit, a la regió policial de Girona, les forces de seguretat han hagut d'intervenir en diverses baralles, amb tres persones ferides, i a Figueres han arrestat a tres homes per una baralla en un pub. A Lleida, una discussió entre un grup de veïns ha acabat a les quatre de la matinada amb una baralla i amb un dels implicats que hagut de rebre diversos punts de sutura.



A la Regió Metropolitana Sud, hi ha hagut una altra baralla a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), amb dues persones que han acabat amb lesions per arma blanca i una altra detinguda. D'una altra banda, un home ha estat agredit per tres homes a les 7 del matí a la sortida d'un local de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) per "la seva condició sexual".

Respecte als controls de trànsit, els Mossos informen de que entre les 22.00 hores i les 10 del matí d'avui han realitzat una quarantena, amb un total de 1.65 lectures d'alcoholèmia, de les que 68 han resultat positives i s'han fet 13 controls de drogues, dels que nou han donat positiu.

Intervencions dels bombers





Els Bombers, de la seva banda, han intervingut en l'extinció d'un incendi en un vehicle que es va cremar totalment a les 19.20 hores d'ahir a l'autopista C-58 a l'altura de Terrassa (Vallès Occidental), on van quedar afectats cinc metres quadrats de matolls.



En les últimes hores, a més, dos vehicles han resultat afectats per un incendi en un aparcament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès); una casa abandonada a Vallirana ha cremat, destruint les flames la cuina i una habitació, sense que es registrés cap ferit, i una altra casa abandonada del Catllar (Tarragonès) també s'ha incendiat durant la matinada.



Una dona de 85 anys ha estat atesa a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) per la mala combustió d'una caldera; uns veïns d'un edifici de l'avinguda de Lluís Pericot de Girona han estat confinats per un incendi en uns comptadors i una altra a Argentona ha quedat ferida a la zona del pont del Cros de la riera per un altre incendi.



A Sant Pere de Ribes s'ha registrat un incendi, que ha afectat a tres hectàrees de vegetació, mentre que a Sant Celoni (Vallès Oriental), a les 7.18, un vehicle, que ha resultat sinistre total, ha topat contra la façana d'una botiga, a la confluència dels carrers Sant Llorenç i carretera Vella.



Durant la nit, no obstant això, no s'ha comptabilitzat cap sinistre mortal a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Protecció Civil assenyala, de la seva banda, que el telèfon d'emergències 112 ha atès entre ahir a la nit i les 8.00 del matí d'avui un total de 2.817 trucades per 2.045 incidents.



El que més trucades ha generat han estat els problemes de seguretat ciutadana (1.202), seguides de les quals demanaven assistència sanitària (908), però també les hi ha hagut per denunciar comportaments incívics (403), incidències de trànsit (157) i per incendis i rescats.