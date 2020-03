Mor el monjo de Montserrat i traductor Just M. Llorens i Llonch

260x366 Just M. Llorens a l'abadia de Montserrat / ABADIA DE MONTSERRAT Just M. Llorens a l'abadia de Montserrat / ABADIA DE MONTSERRAT

El monjo de Montserrat i traductor Just M. Llorens i Llonch ha mort aquesta matinada al monestir als 86 anys. Nascut a Sabadell i llicenciat en pastoral i catequètica a Brussel·les, era conegut pel seu interès per les llengües i el català en particular. Va traduir documents, articles, textos i assajos religiosos per a les revistes Documents d'Església, Qüestions de Vida Cristiana, Estela, Nova Terra i a Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Des que va entrar al noviciat el 1953 es va dedicar a diversos serveis dins la comunitat com ara la producció artística de ceràmica. Va exercir de responsable de les celebracions litúrgiques i de responsable de cuina. Entre els anys 1993 i 2007 va residir a la casa dependent del Miracle (Solsonès).

La missa exequial tindrà lloc aquest dilluns 2 de març a les 10.45 h a la basílica de Santa Maria i serà presidida pel pare abat Josep M. Soler.