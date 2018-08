Mor un motorista en un xoc contra una furgoneta a la N-260 a Puigcerdà

Un motorista ha mort aquest dimarts al matí en un xoc contra una furgoneta a la carretera N-260 a Puigcerdà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

L'accident s'ha produït poc després de les vuit del matí al quilòmetre 179,5, on, per causes que s'estan investigant, una moto i una furgoneta han xocat. Com a conseqüència ha mort el conductor de la motocicleta, que ha sortit disparat i ha caigut a les vies del tren, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit.

La línia R3 s'ha hagut de tallar entre la Molina i Puigcerdà arran de l'accident. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM.