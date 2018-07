Mor un motorista de 30 anys en una sortida de via a Cerdanyola del Vallès

Un motorista de 30 anys i nacionalitat dominicana ha mort aquesta matinada en una sortida de via a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís de l'accident s'ha rebut a les 04.33 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 3,5 de la BP-1413, entre Cerdanyola i Sant Cugat i a tocar del complex del Sincrotró Alba.

Per causes que s'estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d'una motocicleta i ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Arran de la incidència, s'han mobilitat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat –que s'han encarregat de la neteja de la calçada– i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquest motorista ja són tres les persones mortes a les carreteres catalanes aquest cap de setmana. El primer accident es va produir divendres a la nit, quan un vehicle va sortir de la via per causes que s'estan investigant a l'AP-7 al seu pas per Vilablareix. El conductor, un noi de 20 anys i nacionalitat francesa, va morir a l'acte. La segona víctima és el conductor d'un turisme que va xocar amb un altre vehicle dissabte a les 11 h del matí a la C-32, a Sant Pere de Ribes.

En els sis primers mesos de l'any, 92 persones havien perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, un 42% més que durant el mateix període del 2017. El nombre d'accidents mortals augmenta entre setmana, però és especialment significatiu en caps de setmana i dies festius. Segons les dades del Servei Català del Trànsit (SCT), en dies no laborables s'han registrat el doble de víctimes mortals en accidents de trànsit que l'any passat.