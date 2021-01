Mor un tercer home sense sostre al carrer a Barcelona en vuit dies

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha trobat mort un home sense sostre al carrer a primera hora d'aquesta tarda. El cos sense vida s'ha localitzat al carrer Consell de Cent de la ciutat, a l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra han explicat que el cadàver no presenta signes de violència i ara l'autòpsia haurà de confirmar si la mort ha sigut per hipotèrmia per les baixes temperatures. És el tercer sensesostre que perd la vida a Barcelona en vuit dies. Dilluns de la setmana passada, en alerta pel fred del temporal Filomena, ja van morir dos homes que també vivien i dormien al carrer: un a la Barceloneta i l'altre al Parc de la Ciutadella.

Les autòpsies preliminars dels dos morts de fa una setmana han conclòs que les defuncions van ser per causes naturals, per afectacions pulmonars i cardíaques, i per hipotèrmia. El jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona, que estava de guàrdia el dia dels fets, ara està pendent de les anàlisis complementàries per saber si hi va haver la influència de tòxics. Llavors l'Ajuntament de Barcelona va informar que un dels homes estava en contacte amb els serveis socials però havia rebutjat anar a un allotjament i l'altre no constava que se l'hagués atès –es pensava que feia poc temps que havia arribat a la ciutat.

Arran de les dues morts de la setmana passada, el cap dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, va fer un comunicat intern a la plantilla per demanar als agents que siguin "proactius" a l'hora d'atendre la gent sense llar. "Cercar informació sobre on passen la nit, si són coneixedors dels recursos que hi ha, si pateixen algun tipus de malaltia o si hi ha quelcom que els impossibiliti ser receptors dels serveis que se'ls poden oferir", va plantejar Trapero, que va fer una crida a aplicar-ho en el patrullatge a les zones on hi ha persones que viuen al carrer.