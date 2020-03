Mort per sobredosi d'heroïna darrere un institut de Barcelona

És un quart de cinc de la tarda. Alguns alumnes de l'institut Viladomat de Barcelona són al pati i a l'altre costat de la tanca, als jardins d'Emma, a l'Eixample, tres treballadors del SEM confirmen que un home ha mort. L'han trobat amb una xeringa al costat. Es deia Víctor i era consumidor d'heroïna. Dormia als jardins d'Emma, just darrere de l'institut, acompanyat de l'Aitor, un altre consumidor. Ell és qui s'ha trobat el Víctor mort per una sobredosi. L'Aitor explica que quan va arribar a la nit no hi va parlar i que aquest matí, quan s'ha llevat, ha pensat que ja havia marxat. No ha sigut fins que ha netejat la zona on acostumaven a dormir que ha vist que el Víctor era sota el tendal amb què es refugiava a la nit.

De seguida que ha aixecat la tela, l'Aitor s'ha adonat que el seu company no estava bé. Tenia un color morat. Ha corregut al restaurant de davant, on ha demanat poder trucar a una ambulància. Dins el local hi havia una metge que, quan ha sentit que demanaven ajuda, ha corregut cap als jardins acompanyada del propietari del restaurant. La metge ha comprovat que el Víctor no tenia pols, cosa que més tard han certificat els treballadors del SEM i els Mossos d'Esquadra. No és el primer cas de sobredosi que es troben ni serà l'últim.

"Dormíem junts cada nit", recordava després l'Aitor, de 38 anys, que admetia que el seu company es punxava heroïna. "Ell ho va perdre tot. La família, la feina. No havia reclamat ajuda ni la volia", afegeix. Des de feia mesos els dos també passaven el dia a l'Eixample per demanar diners al carrer. El que ha mort es posava en un punt del carrer Diputació amb Aribau, entre un estanc i una farmàcia. "Feia vida al barri. Nosaltres som gent que respectem i no robem", defensa l'Aitor. "Quan el Víctor tenia 5 euros, baixava al Raval a comprar una dosi". Acostumen a comprar en narcopisos, "però també es pot trobar droga per tota la ciutat".

L'Aitor, que tota l'estona va acompanyat de la seva gossa, assegura que ha deixat de punxar-se heroïna per inhalar-la. "Consumeixes quan tens diners", comenta, i remarca que la droga que ara es ven "està més adulterada". Ell, que ha intentat deixar el consum després de passar per la presó, reconeix que "si no en vols sortir, ningú te'n traurà".