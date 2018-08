Els Mossos afirmen ara que va ser un error dir que Es-Satty no tenia antecedents

Tot i l’informe de la unitat central d’informació exterior dels Mossos d’Esquadra, que quatre dies després del 17-A deia que no constava que s’hagués detingut mai l’imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, els antecedents del presumpte líder de la cèl·lula terrorista sí que consten ara a les bases de dades policials. Fonts dels Mossos van confirmar aquest dijous a l’ARA que, si s’hi fa una cerca, ara hi apareix la detenció per tràfic de drogues de l’octubre del 2010 que el va dur a passar quatre anys a la presó de Castelló. I asseguren que el 17-A també tenien aquestes dades.

L’informe del 21 d’agost inclòs al sumari del cas dels atemptats de Barcelona i Cambrils diu sobre Es-Satty: “Sense registre de detencions per cap cos policial”. Fonts dels Mossos asseguren que sí que coneixien la detenció, però que amb la feinada d’aquells dies es va cometre un error a l’hora d’escriure l’informe o de fer la cerca -tot i que els policies tenien la documentació de l’imam, trobada entre la runa del xalet d’Alcanar que havia esclatat el dia 16-. Si això fos cert, l’error fa gairebé un any que consta al sumari judicial. Segons diu ara la policia catalana, van comunicar els antecedents al jutge verbalment.

El conseller Buch ho veu “sorprenent”

El conseller d’Interior, Miquel Buch, va parlar dels antecedents aquest dijous en una entrevista a RAC1, abans que els Mossos expliquessin l’error. “A les bases de dades figuren els antecedents penals de tothom. La normalitat seria que hi hagués unes dades que sembla que no existien. (...) No deixa de ser sorprenent”, va dir. I va acusar l’Estat de “demostrar desconfiança i posar bastons a les rodes en molts casos”.

El tinent fiscal de l’Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, va negar a l’ACN que l’imam de Ripoll fos confident o col·laborador del Centre Nacional d’Intel·ligència. Segons Carballo, el ministeri públic no té cap informació en aquest sentit. El fiscal admet que un agent del CNI va visitar Es-Satty a la presó de Castelló però afirma que aquella “entrevista” no tenia res a veure amb el terrorisme.