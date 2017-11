Els Mossos identifiquen sis ultres per agressions en el marc de diverses protestes unionistes

Els Mossos d'Esquadra han anunciat avui que han identificat 5 homes i 1 dona -tots amb antecedents per delinqüència comuna- com a responsables d'agressions "per raons ideològiques" durant els últims mesos a Barcelona. En tots els casos els ultres havien participat en manifestacions unionistes abans dels atacs, o ho estaven fent mentre es van cometre. Als investigadors, segons ha pogut saber l'ARA, no els consta que cap d'ells formi part d'alguna organització política.

La policia investiga els 6 identificats, tots de nacionalitat espanyola, pels delictes d'agressions, lesions i amenaces amb l'agreujant de discriminació per raons ideològiques i ho fa conjuntament amb el fiscal especial antiodi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar. A part d'aquests 6 casos, els Mossos i el fiscal n'investiguen 8 més, tots vinculats amb protestes unionistes de les últimes setmanes.

Justament avui la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), "davant l'escalada d'accions violentes per part de grups feixistes que han gaudit d'una impunitat inacceptable", ha convocat una manifestació amb el lema 'Contra les agressions feixistes, prou impunitat, defensem la convivència en la diversitat'. La marxa començarà dissabte a les 12.00 h a la cruïlla entre el carrer Ganduxer i la Via Augusta de Barcelona, molt a la vora d'on han començat algunes de les protestes unionistes de les últimes setmanes.

Quatre agressions

A dos dels investigats, homes majors d'edat i veïns de Vila-seca, al Tarragonès, els acusen d'haver colpejat un jove que va cridar "independència" davant de la manifestació unionista en què participaven el 22 de setembre al vespre. En aquest vídeo de TV3 es veu com un home, molt agressiu, li va clavar dos cops de puny al cap. El jove va requerir atenció mèdica a causa de les lesions. La protesta, convocada per grups d'extrema dreta com Somatemps, Generación Identitaria i Democracia Nacional, havia començat davant la seu de l'ANC al carrer Marina de Barcelona a les 19.00 h i es va acabar a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia. L'agressió la van cometre al tram final de la protesta, on hi va haver altres incidents, incloent-hi amenaces a una periodista.

Un dels dos té antecedents per amenaces i lesions i l'altre per maltractaments en l'àmbit de la llar, robatoris amb força, amenaces i lesions, segons els Mossos. Arran d'aquest atac els Mossos els imputen un delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació per raons ideològiques, però també els investiguen per un altre incident. Asseguren que aquell mateix dia al matí ja havien atacat a Vila-seca tres persones que enganxaven cartells -probablement en favor de l'1-O-. Els van prendre i trencar els cartells i van empènyer i agafar pel coll una dona per impedir que els gravés amb el mòbil. A més, segons la policia, van amenaçar les víctimes perquè no pengessin més rètols.

Els Mossos també acusen dos veïns de Badalona i Santa Coloma de Gramenet de l'agressió a un noi al metro de Barcelona comesa hores després de la manifestació de Societat Civil Catalana del 8 d'octubre. Una passatgera va enregistrar l'atac en vídeo. S'hi veu clarament com un home clava una puntada de peu al pit del jove. Els dos identificats, amb antecedents per falsificació de document, usurpació d'estat civil i amenaces, havien participat a la protesta unionista i, segons els Mossos, abans de l'agressió havien fet "salutacions hitlerianes davant els mitjans de comunicació" a la Via Laietana. La policia va començar a investigar l'atac arran de l'avís de diversos testimonis que havien contactat amb el cos.

[ALERTA⚠️] Es busquen testimonis d’una nova agressió reportada a la L2 del Metro de Barcelona feta per un grup d’espanyolistes pic.twitter.com/pCXMmpRKhu — Jordi Borràs (@jordiborras) 8 d’octubre de 2017

Els Mossos també investiguen un home i una dona -ella és de Rubí però ell no s'ha comunicat on viu- als quals acusen d'increpar i agredir un home al carrer Mallorca de Barcelona durant una protesta unionista el 27 d'octubre. La víctima era amb un grup de persones que cridaven "llibertat" davant d'un bar mentre passaven els manifestants que havien començat la marxa a la plaça d'Artós, un lloc habitual de reunió de grups ultres espanyolistes. Els Mossos imputen a la dona un delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques per intentar impedir que l'home s'expressés. A l'home -que identifiquen com l'encaputxat que li va clavar un cop de puny a la cara- li imputen, a banda del delicte contra l'exercici dels drets fonamentals, un altre delicte de lesions lleus amb l'agreujant d'odi. Ella té antecedents per robatori amb força en un cotxe i atemptat als agents de l'autoritat. Ell en té per robatori amb violència i intimidació, robatori de cotxe, maltractaments en l'àmbit de la llar, violència habitual en l'àmbit familiar i amenaces.