Multen 55 conductors cada dia per fer servir el mòbil al volant

En cinc segons agafes un mòbil i el desbloqueges, però si estàs conduint a 50 km/h -la velocitat màxima a les vies urbanes- has recorregut 70 metres en què no només miraves el carrer. En vuit segons marques un número de telèfon, però has recorregut 110 metres amb l’atenció desviada del volant. I en 24 segons escrius un missatge, però has recorregut 330 metres sense dedicar-te plenament a conduir.

Cada dia es multen 55 conductors a Catalunya per fer servir el mòbil al volant. Aquesta xifra només representa els que la policia detecta, però queda lluny del nombre real de persones que utilitzen el telèfon mentre condueixen. Ho exemplifica clarament una altra dada. Entre el gener i el novembre d’enguany s’han obert més de 18.000 expedients sancionadors -una mitjana de 55 multes al dia- per l’ús del mòbil o altres sistemes com el GPS, però més de 1.500 es van tramitar en només una setmana. El motiu és que aquella setmana es va fer una campanya específica per prevenir les distraccions al volant.

En aquesta campanya dedicada a combatre l’ús del mòbil i el GPS, en la qual van participar els Mossos d’Esquadra i les policies locals, es van denunciar gairebé 2.000 conductors. Les més de 1.500 multes per fer servir el mòbil en només una setmana signifiquen que es van posar 215 sancions al dia; l’equivalent a nou multes cada hora, una cada sis minuts i mig. En total, es van posar un 51% més de multes que la campanya de l’any passat per prevenir les distraccions. Si es compara amb qualsevol setmana de l’any, durant la campanya de fa un mes es van detectar un 371% més de conductors utilitzant el telèfon. “Hi ha un hàbit de fer servir el mòbil en tot moment mentre s’està al volant”, admet el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau: “Els conductors no són conscients que el simple fet de desbloquejar el telèfon és una situació de risc”. “Hem d’actuar contra aquesta conducta i qualsevol ús del mòbil”, avisa Gendrau, que apel·la tant els conductors com els ocupants perquè deixin de fer servir el telèfon.

El director del SCT recorda que a Catalunya un de cada quatre accidents de trànsit amb víctimes -inclou morts i ferits greus i lleus-és per distraccions, en gran part vinculades al mòbil. De fet, entre el gener i el novembre d’aquest any els accidents amb un únic vehicle implicat han augmentat un 43% i les sortides de via s’han disparat un 69%. Gendrau reconeix que les dues circumstàncies poden ser indicatives de distraccions a causa de l’ús del telèfon, malgrat que no sempre és així.

La majoria de les infraccions per conduir fent servir el mòbil es detecten de dilluns a divendres en horari de matí, quan hi ha més activitat laboral. Les multes per conduir manipulant un telèfon, el GPS o altres sistemes suposen una sanció de 200 euros i la retirada de tres punts del carnet. La competència de canviar el nombre de punts retirats és de l’Estat, i la DGT ja ha anunciat que vol incrementar-ne la pèrdua si es fa servir el mòbil: passar dels tres actuals a quatre o sis.

Excessos de velocitat

Les 18.000 multes que s’han posat per utilitzar el mòbil se sumen al més d’un milió d’expedients sancionadors oberts entre el gener i el novembre d’enguany a Catalunya per infraccions de trànsit. El gruix principal de les sancions continuen sent els excessos de velocitat. “Els conductors superen, de mitjana, en 20 km/h els límits de velocitat a les vies urbanes i interurbanes”, apunta Gendrau, que afegeix que els radars serveixen per reduir la sinistralitat. El director del Servei Català de Trànsit exposa que circular a 20 km/h per sobre dels límits de velocitat implica, per exemple, que si el màxim és de 30 km/h, en cas d’atropellar un vianant “és més probable que hi pugui haver una víctima mortal”. Els vianants morts a les carreteres s’han gairebé quadruplicat aquest any. Entre el gener i el novembre han mort 14 vianants, 10 més que el mateix període de l’any passat. Gendrau explica que en alguns casos es tractava de persones que havien sortit del vehicle perquè havien tingut una avaria.

Les víctimes mortals també han augmentat entre els conductors i els ocupants dels cotxes: 98 persones han perdut la vida entre el gener i el novembre d’enguany, 28 més que fa un any. En canvi, en el cas de les furgonetes, les motos i les bicicletes les víctimes s’han reduït.

Però mentre el nombre de persones mortes ha augmentat, el d’accidents amb morts o ferits greus ha baixat. Això es deu, segons Gendrau, al fet que molts dels accidents mortals es produeixen en caps de setmana o dies festius i vigílies de festiu, “quan el vehicle va més ple”. El director del SCT també afegeix que el perfil d’edat de les víctimes mortals es concentra entre els 35 i els 60 anys: “Ho atribuïm al fet que són més fràgils i que les lesions que per a una persona jove poden resultar ferides greus, en aquest cas poden acabar produint la mort”.