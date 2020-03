Multes, conflictes de convivència i excrements: l'altra cara del confinament a Barcelona

Des que es va demanar a tothom que es quedés a casa per contenir els contagis de coronavirus, la Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha sancionat 939 persones que incomplien manifestament les restriccions de mobilitat. I ha avisat 5.151 persones més i 503 locals. En aquest incompliment flagrant de les normes destaquen situacions com el botellón, que, segons el responsable de Seguretat de la ciutat, Albert Batlle, encara es detecten en alguns punts tot i l'ordre de quedar-se a casa.

En paral·lel, però, el confinament ha fet créixer altres problemàtiques, com els conflictes de convivència ‒la policia local va rebre ahir 1.865 trucades per situacions com l'excés de soroll o les baralles‒ i s'han detectat també més excrements de gos sense recollir al carrer. Que els parcs estiguin tancats, ha remarcat Batlle, no eximeix ningú de mantenir els hàbits d'higiene amb les seves mascotes. També s'han detectat punts on s'acumula més brutícia ‒en aquest cas humana‒, i per això el consistori ha anunciat que instal·larà lavabos mòbils per pal·liar les conseqüències de tenir bars i restaurats tancats.

El confinament no ha fet desaparèixer tampoc els actes vandàlics al metro. Continuen les pintades. "Això no és tolerable en una situació d'alarma com l'actual", ha avisat Batlle, que ha explicat que s'ha creat un grup de coordinació policial entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per fer-hi front i que també posarà el tema en coneixement del fiscal superior de Catalunya.

Batlle ha negat que els agents estiguin demanant als pares que no surtin al carrer amb els seus fills si és per alguna de les activitats bàsiques com ara anar a comprar aliments: "Sempre aconsellem separació, però un nen ha d'anar de la mà del seu pare". El tinent d'alcalde ha celebrat que la mobilitat a la ciutat ha seguit anant a la baixa, i com a exemple ha donat la dada que en les últimes 24 hores només hi ha hagut sis accidents de trànsit, quan la mitjana se situa a l'entorn del centenar.