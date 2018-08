Neix una de les tortugues babaues del niu de la platja de Mataró

La primera de les tortugues babaues del niu de la platja de Sant Simó de Mataró ja ha nascut. Ho ha fet a primera hora del matí, cap a les 7 h. El naixement ha sorprès els experts, ja que el més habitual és que es produeixin de matinada, en plena foscor i amb temperatures més suaus. És per això que, per garantir la supervivència de la cria, tècnics del CRAM l’han recollit i se l’han emportat al centre de recuperació. L’objectiu és retornar-la a la platja aquesta mateixa nit, quan es preveu que hi hagi l’eclosió de bona part dels 130 ous que encara hi ha enterrats. L’Ajuntament de Mataró i el Servei de Flora i Fauna de la Generalitat preparen un dispositiu especial per assegurar la supervivència tantes cries com es pugui.

El compte de Twitter del departament de Territori ha difós les imatges dels seus primers passos: