El Nobel de Medicina premia dos investigadors en immunoteràpia contra el càncer

El nord-americà James P. Allison i el japonès Tasuku Honjo han guanyat el Nobel de Medicina pels seus estudis sobre teràpies desenvolupades contra el càncer, caracteritzades per la inhibició de la regulació negativa del sistema immune, ha informat aquest dilluns l'Institut Karolinska d'Estocolm.

Allison, nascut a Texas el 1948, va estudiar una proteïna que funciona com un fre en el sistema immunològic i es va adonar del potencial per alliberar cèl·lules immunitàries que ataquin tumors, després del que va desenvolupar un nou enfocament per tractar els pacients.

Honjo, nascut a Kyoto el 1942, va descobrir una proteïna en les cèl·lules immunitàries i va revelar que també funciona com un fre, però amb un mecanisme d'acció diferent, el que va possibilitar el desenvolupament de teràpies de gran efectivitat contra el càncer.

El guardó de Medicina obre la ronda d'anuncis d'aquests prestigiosos premis, al qual seguiran en els propers dies els corresponents a Física, Química, de la Pau i finalment Economia, que es donarà a conèixer el dilluns de la setmana que ve.

Cada un dels guardons està dotat aquest any amb 9 milions de corones sueques (870.000 euros), a repartir en cas que hi hagi més d'un premiat

Els premis són lliurats el 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort del seu fundador, Alfred Nobel, en una doble cerimònia al Konserthus d'Estocolm ia l'Ajuntament d'Oslo, on s'atorga i lliura el de la Pau.

Edició atípica

La present edició dels Nobel és atípica, ja que no es lliurarà el corresponent al de Literatura, ajornat fins l'any que ve per l'escàndol que envolta l'Acadèmia Sueca, la institució que l'atorga.

La decisió es va adoptar després que al novembre un diari publiqués la denúncia de 18 dones per abusos contra una persona després identificada com Jean-Claude Arnault, artista francès vinculat a l'acadèmia a través del seu club literari i espòs d'una de les seves membres, Katarina Frostenson. Arnault ha sigut condemnat justament avui dilluns a dos anys de presó per un tribunal d'Estocolm.

