L'arquebisbe de Barcelona proposa un "dejuni" de missatges controvertits a les xarxes socials durant la Quaresma

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha convidat a fer "dejuni del reenviament de missatges controvertits a les xarxes socials" durant aquesta Quaresma, que va començar aquest dimecres, 14 de febrer, i s'allargarà fins al 29 de març. "Només reenviem-nos missatges que regalin alegria i pau" i "les notícies deixem-les per als mitjans de comunicació", ha recomanat Omella en una carta dominical publicada a la pàgina web de l'arxidiòcesi de Barcelona.

"Ens cal una distància i un cert humor", reivindica l'arquebisbe, que també ha proposat dejunar "d'aquelles converses que ja sabem prèviament que no porten a res positiu i que poden perjudicar la nostra relació", així com de "tot allò que pugui crear divisió". "Aquest és un temps ideal per redescobrir tot el que ens uneix i tenim en comú", ha reflexionat.

Joan Josep Omella ha explicat, a través de la carta dominical, que ha fet aquestes recomanacions arran d'una conversa que va tenir fa uns dies amb un cristià que li va explicar que després "de tot el que hem viscut aquests darrers mesos a casa nostra" se sentia "desorientat fins al punt de perdre la vitalitat i la joia interior amb què vivia abans".