Open Arms i Creu Roja faran cribatges a les escoles per "alliberar" els CAP

Amb l'atenció primària al límit a causa de l'embat de la segona onada del virus, el departament de Salut i el departament d'Educació han recorregut a la col·laboració de les entitats Open Arms i Creu Roja per fer cribatges massius als centres educatius i "alliberar" i destensar els CAP. El Govern amplia així la col·laboració amb aquestes dues organitzacions, que mobilitzaran voluntaris, entre els quals tècnics auxiliars en infermeria, i recursos, com vehicles, per arribar als cribatges escolars i fer proves PCR als alumnes, docents i famílies. Els cribatges que s'han fet a Sant Adrià, Anglès, Tortosa, Mataró, Salt, Badalona o Cervera, entre altres localitats, s'estendran la setmana que ve a cinc centres de Barcelona i altres de Montcada i Reixac.

"La col·laboració ens permet alliberar l'atenció primària", ha celebrat la consellera de Salut, Alba Vergés. La seva feina no serà tant anar a fer proves quan es detecti un positiu en una escola, tot i que és possible que també ho facin, sinó participar en els cribatges massius que es fan en centres educatius concrets escollits per Salut. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que l'acord permet que els cribatges deixin de ser només "responsabilitat" dels CAP i, alhora, garanteix que es puguin continuar fent, fer-ne més i "no tensionar més l'atenció primària". El Govern, però, no ha concretat quina serà la inversió o l'ajuda que rebran aquestes dues entitats per fer aquesta feina contra el virus.

De fet, ja fa mesos que participen en aquesta lluita. Open Arms ha fet 23.000 PCR a les residències d'avis, 13.000 tests durant el mes d'agost i 13.000 als centres educatius en tan sols 22 dies. "Continuem a disposició del que calgui per pal·liar els efectes de la pandèmia", ha dit Òscar Camps, d'Open Arms, que ha confiat que les despeses "aniran a compte de l'administració". Open Arms aportarà 10 equips, 19 voluntaris i 12 vehicles als cribatges. El president de Creu Roja, Josep Quitet, ha dit que l'entitat "no es podia quedar al marge" de la lluita contra el virus, així que han mobilitzat 20 equips al territori amb voluntaris. En tres setmanes ja han fet 26.000 PCR en més de 300 escoles del país.

"El virus es transmet de forma generalitzada"

Sembla que qualsevol ajuda és poca per atenuar l'impacte de la pandèmia, que segueix descontrolada tot i les restriccions imposades ara fa una setmana pel Govern amb el tancament de bars i restaurants. "El virus es transmet de forma generalitzada a tot arreu", ha recordat Vergés, que ha dit que això ja té un "impacte evident" als hospitals i als CAP. També a les escoles, han afegit els consellers. Bargalló ha deixat clar que mentre hi hagi activitat econòmica i social, l'escola estarà oberta. En altres paraules, l'activitat lectiva deixarà de ser presencial només si hi ha un nou confinament global i, fins i tot en aquest cas extrem, els centres mantindrien serveis com el menjador escolar. "L'escola romandrà oberta mentre la societat estigui oberta. L'escola, com a tal, no tancarà mai", ha afirmat Bargalló amb insistència.

Les paraules de Bargalló arriben en un moment en què s'estan posant en dubte les mesures als centres educatius. Des dels sindicats fins a veus científiques, com l'investigador de la URV Àlex Arenas, que ha aconsellat tancar els centres "com a mínim dues o tres setmanes" per poder fer els estudis de seguretat necessaris per plantejar com poden passar els alumnes el que queda de tardor i hivern. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha criticat la posició "inamovible" del departament sobre la presencialitat, després que ahir la conselleria assegurés que les mesures als centres funcionen i que no es canviaran.

Bargalló només ha dit que treballen per augmentar les mesures en ventilació, però ha tancat files en tota la resta. "Tant de bo la resta de la societat mantingués les mesures que es mantenen a l'escola", ha dit, apel·lant a l'argument del departament que el que passa a la societat té un impacte directe en el que passa dins l'escola. Per això ha continuat: "Si allò que demanem a l'escola ho féssim a les empreses i a les trobades familiars i d'amics, segurament no seríem on som ara. No és un retret, és un crit".

20 famílies no volen dur els fills a l'escola per la mascareta

El conseller també ha fet referència als "motius ideològics" que porten algunes famílies a no dur els nens a l'escola per la mascareta. La problemàtica, ha dit, afecta unes 20 famílies. "Són casos molt excepcionals", ha dit, en què s'atén els alumnes però no se'ls fa activitat lectiva "normal", perquè això es fa a l'escola.

Tot just aquesta setmana, disset dels vint-i-quatre alumnes de l'Escola La Vall d'Osor (Selva) no han anat a classe amb l'objectiu de pressionar la conselleria perquè els deixi anar al centre sense mascareta. L'escola només té dos grups estables, el d'infantil i el de primària, i en total són vint-i-quatre nens. "Creiem que s'estan vulnerant drets dels infants i, a més, a la nostra escola hi ha espai de sobres, les aules són àmplies i estan ben ventilades i no s'acaben tot el pati que tenen", ha defensat la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA), Ruth Alemany.