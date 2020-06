La PAH demana al Congrés allargar la moratòria hipotecària fins al 2021

"En una societat justa, la nova normalitat seria que les famílies afectades pel covid-19 no haguessin de pagar el lloguer". La lluita pel dret a l'habitatge s'ha desplegat aquest divendres al Congrés de Diputats. El Sindicat de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) han comparegut al grup de treball de la comissió per a la reconstrucció econòmica i social per exigir solucions a l'emergència també en l'accés a l'habitatge. Entre altres mesures de xoc, han urgit a allargar la moratòria al pagament de les hipoteques almenys fins al 31 de desembre del 2021.

El seu missatge ha sigut molt clar: el problema no ve d'ara, però la pandèmia l'ha agreujat. "Els desnonaments s'han disparat des de l'inici i s'han posat al nivell dels pitjors anys de la crisi", ha assegurat el portaveu del Sindicat de Llogateres Jaime Palomera en la seva intervenció. Així doncs, ha acusat els "fons voltor" d'aprofitar la situació de vulnerabilitat de les famílies imposant-los pujades del lloguer en una situació excepcional. "Si ja eren abusius, ara és criminal. És un comportament mafiós", ha reivindicat l'activista.

En la seva opinió, les polítiques actuals "han posat la catifa vermella a fons d'inversió que s'han dedicat a acumular milers d'habitatges" i han permès un increment "del 40%" en el preu del lloguer. "S'està produint un espoli amb milers de famílies que han d'escollir entre alimentar els seus fills o pagar el lloguer", ha assegurat Palomera.

Mesures insuficients

Tant ell com el portaveu de la PAH, Francisco Morote Vidal, han demanat responsabilitat als parlamentaris i han insistit que les mesures que ha aprovat el govern espanyol en matèria d'habitatge són insuficients. "Deixen fora de la protecció centenars de milers de famílies", ha reclamat Morote Vidal, i ha apuntat que la moratòria a les hipoteques és "escassa", ja que només retarda tres mesos els pagaments.

De fet, des de la plataforma han aportat un document amb esmenes al reial decret llei que regula les noves mesures d'emergència alhora que han proposat una llei estatal d'habitatge per resoldre el problema de soca-rel. També han reclamat suspendre tots els desnonaments i allargar la moratòria hipotecària fins al 31 de desembre del 2021 amb una millora de les condicions. "La situació serà prou dura perquè la gent no pensi a pagar hipoteques, lloguers i subministraments durant un temps", ha insistit Morote Vidal.